Израильские историки: поляки убивали евреев разными способами

Антисемитизм был неотъемлемой частью польского католицизма первой половины ХХ века

«То, что поляки поминают жертв холокоста, не отменяет того факта, что поляки тоже убивали евреев», – заявил историк Еврейского университета, представитель Яд-Вашем Иегуда Бауэр в ходе польско-израильской конференции в Иерусалиме, посвящённой внешней политике.

Бауэр отметил, что ухудшение польско-израильских отношений спровоцировано людьми, которые мешают почитанию жертв холокоста словами о том, что «холокост был чем-то ужасным, признают его, возводят музеи и произносят прекрасные речи». Такие люди «любят евреев, особенно мёртвых, но это не опровергает факта преследований и убийств евреев поляками».

Это намёк на польских политиков, которые в попытках отмести обвинения в соучастии Польши в холокосте соревнуются друг с другом в том, кто выкажет больше сочувствия жертвам холокоста, и выделяют деньги на строительство мемориальных комплексов.

Руководитель Исследовательского центра о холокосте в Польше проф. Хави Дрейфус подчеркнул, что поляки отказываются поминать всех евреев, погибших на территории Польши, и говорят лишь о евреях, убитых немцами.

«Предпринимаются попытки полного отрицания факта убийства поляками евреев. Большинство евреев погибли от рук немецких нацистов, и никто не мог их спасти. Но и поляки убивали евреев разными способами…»

– подчёркивает проф. Дрейфус.

Он отмёл довод польских участников конференции об отсутствии среди поляков идеологических единомышленников Гитлера. По убеждению Дрейфуса, мешало распространению гитлеризма среди поляков нежелание фюрера терпеть какие бы то ни было формы политической автономии среди завоёванных народов. Если бы не это обстоятельство, многие поляки пошли бы на службу гитлеровцам.

Бауэр напомнил о «синей полиции» – польском коллаборационистском формировании в подчинении немецкого командования. «Синяя полиция» участвовала в облавах на евреев.

Недавно писатель Ян Томаш Гросс, автор книги «Соседи», рассказывающей о погроме в Едвабне в июле 1941 г., где поляки сжигали евреев живьём и забивали палками, в интервью французскому католическому изданию La Croix заявил, что антисемитизм был неотъемлемой частью польского католицизма первой половины ХХ века.

В Едвабне и других польских городах, где случились еврейские погромы, ксендзы не оказывали преследуемым никакой поддержки и раздували в обществе антисемитские настроения.