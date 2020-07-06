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Израильские диверсанты напали на ядерный объект Ирана - NYT
06 июля 2020, 14:00 • 56 • Политика
По данным газеты New York Times (NYT), израильские диверсанты напали на иранский ядерный объект.
В частности, газета со ссылкой на собственные источники сообщила об организации Израилем диверсии на иранском ядерном объекте в Натанзе. По словам источника, нападение было совершено путём подрыва взрывного устройства, которое предварительно установили внутри объекта.
Как сообщили иранские власти, в результате инцидента никто не пострадал. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что на объекте действительно сработало взрывное устройство.
При этом NYT заявляет, что не может полностью подтвердить причастность Израиля к подрыву на ядерном объекте. Стоит отметить, что на запрос газеты по этому поводу израильские власти ответили размыто, заявив об опасности, "исходящей от имеющего ядерное оружие Ирана".
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