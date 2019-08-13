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Израильская труба – убийца Турецкого потока

13 августа 2019, 02:09  •  115 • В мире
США готовы защищать Израиль, Кипр и Грецию от Турции и хотят превратить проект EastMed в альтернативу российскому газу. Интересы Москвы и Анкары снова совпали
Автор:
Гасанов Камран
Официально отношения с Израилем у России партнёрские, но интересы двух стран всё больше расходятся. Тель-Авив мешает Москве в Сирии. В погоне за иранскими ополченцами израильские F-16 поставили под угрозу российскую авиацию. Влияние Израиля на администрацию Дональда Трампа провоцирует обострения в Ормузском проливе. В Тель-Авиве уже заявили, что хотят совместно с США и Британией патрулировать иранский берег. В-третьих, непримиримая позиция Израиля по Палестине противоречит стратегии Кремля по урегулированию конфликта по принципу «двух государств».
Израильские запасы
К политическим расхождениям добавляются и экономические. 7 августа в Афинах прошла конференция с участием министров энергетики Израиля, Греции и Кипра. Этот формат ещё называют «треугольником». Министры обсуждали EastMed – газопровод, соединяющий резервы Восточного Средиземноморья с Европой. Труба длиной в 2000 км начнётся в Израиле и транзитом через Кипр и Крит пойдёт в Грецию, а оттуда в Италию. Мощность газопровода оценивается в районе 15-20 млрд кубометров газа в год.
Фото: www.globallookpress.com
Идея продолжить газопровод зародилась в 2009 году, когда у берегов Израиля американская компания Noble Energy нашла гигантское месторождение «Левиафан», содержавшее 3,5 триллиона кубометров газа. Но учитывая высокую потребность в «голубом топливе» самого Израиля и его соседей Египта и Иордании, решение по EastMed было принято десятью годами позднее. В ноябре 2018 года Израиль, Греция, Кипр и Италия подписали соглашение о строительстве EastMed.
Последние находки на шельфе Египта и Кипра сделали проект ещё более реальным. 28 февраля на кипрском месторождении Glaucus-1 американская компания Exxon Mobil обнаружила третьи в мире запасы. В середине марта итальянская корпорация ENI объявила о нахождении крупных залежей в 50 км от египетского Синайского полуострова. Два открытия произошли вовремя. Потому что 20 марта состоялся шестой саммит Израиля, Кипра и Греции. В присутствии госсекретаря Майка Помпео их руководители подписали межправительственный договор об EastMed.
Турецкая угроза и помощь США
Подключение американских чиновников к встречам «треугольника» стало нормой. Так, на августовской министерской конференции в Афинах присутствовал помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.
Участие американцев устраивает все стороны. От США трём странам нужна гарантия безопасности. Вашингтон же видит в EastMed политический проект.
Греческий премьер Алексис Ципрас и президент Кипра Никос Анастасиадис назвали США «оплотом стабильности в Восточном Средиземноморье» и защитником энергетических проектов и судоходства.
Президент Кипра Никос Анастасиадис, премьер Греции Алексис Ципрас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com
Если нужна защита, значит, есть от кого защищаться. Угрозу Афины и Никосия усматривают в действиях Анкары. Последняя возмущена тем, что власти Кипра проводят разведку месторождений и подписывают соглашения по EastMed в обход турецкого меньшинства. И Турция отвечает на эти выпады. В прошлом году её ВМФ препятствовал буровым установкам ENI, а в этом году Турция отправила к берегам Кипра два собственных буровых судна.
Что касается интересов США, то они озабочены больше не военной активностью турок, а Россией.
На саммите в Тель-Авиве Майк Помпео заявил:
Такие ревизионистские державы, как Иран, Россия и Китай, пытаются занять всё прочные позиции на Востоке и на Западе, и мы рассматриваем Соединённые Штаты и Израиль, а также Республику Кипр и Грецию в качестве ключевых партнёров в области безопасности.
Исполнительный директор кипрской компании Natural Hydrocarbons Company CEO Чарльз Эллинас считает, что присутствие Помпео – сигнал и для Турции и России, и он говорит о том, что США готовы защищать Израиль, Грецию и Кипр.
Насколько трубопровод угрожает позициям России в Европе?
Если оценивать с точки зрения общих объёмов российских поставок (200 млрд куб. м), то EastMed с его 20 млрд куб. м – «капля в море». Две нитки «Северного потока – 2» (по 55 млрд куб. м) превышают будущие израильские поставки двоекратно.
В то же время нужно помнить, что близится к завершению вторая нитка «Турецкого потока», предназначенная для Европы. А её мощность в 16 млрд куб. м сопоставима с объемом EastMed. Американцы понимают, что Ангела Меркель отстоит «Северный поток – 2», а вот продление «Турецкого потока» в ЕС они всё ещё могут остановить.
Греция, Кипр, Израиль и готовый поучаствовать в проекте Египет никогда не допустят к EastMed Турцию. У каждого из них есть трения с Анкарой. Афины спорят с ней из-за островов в Эгейском море, Тель-Авив – из-за Палестины. Никосия считает турок «оккупантами», а египетские власти не могут простить Реджепу Эрдогану поддержку «Братьев-мусульман» (запрещённая в России террористическая организация).
Эрдоган будет делать всё, чтобы сорвать проект. Получится ли это у него или нет, но в этом споре симпатии России должны быть на стороне Турции. EastMed – не угроза, но вызов российскому «Турецкому потоку». В долгосрочной перспективе резервы Восточного Средиземноморья могут составить полноценную конкуренцию русскому газу в Старом Свете.

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