Израильская ракета "Праща Давида" промахнулась и попала к российским военным

Инцидент произошёл после того, как израильтяне запустили ракету в сторону Сирии в июле 2018 года. Поводом стал запуск со стороны Сирии ракет российского производства.

Упавшую ракету нашли военные сирийской армии. Как выяснилось, "Праща Давида" прошла мимо цели из-за технического сбоя, рухнув на землю на территории Сирии.

После этого её привезли на российскую военную базу. Позже и США, и Израиль пытались вернуть её, но не добились успеха. Пока что эта информация не подтверждена официально.

Напомним, ракета "Праща Давида" разработана компанией "Рафаэль" совместно с американской компанией Raytheon.