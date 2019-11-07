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Израильская ракета "Праща Давида" промахнулась и попала к российским военным
07 ноября 2019, 14:09 • 261 • В мире
Ракета ПВО Израиля "Праща Давида" попала в руки российским военным, не разорвавшись после промаха по цели и упав на сирийской территории. Об этом сообщает портал Sina.
Инцидент произошёл после того, как израильтяне запустили ракету в сторону Сирии в июле 2018 года. Поводом стал запуск со стороны Сирии ракет российского производства.
Упавшую ракету нашли военные сирийской армии. Как выяснилось, "Праща Давида" прошла мимо цели из-за технического сбоя, рухнув на землю на территории Сирии.
После этого её привезли на российскую военную базу. Позже и США, и Израиль пытались вернуть её, но не добились успеха. Пока что эта информация не подтверждена официально.
Напомним, ракета "Праща Давида" разработана компанией "Рафаэль" совместно с американской компанией Raytheon.
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