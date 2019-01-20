Израильская ПВО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Сирии

Пресс-служба израильской армии заявила о перехвате ракеты, выпущенной со стороны Сирии.

Система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, которая была выпущена по контролируемым Израильским государством Голанским высотам на приграничной с Сирией территории.

Пресс-релиз был опубликован через короткое время после того, как САР отразила израильскую воздушную атаку.

Она была произведена после утренних терактов с десятью погибшими в арабской республике.

Как считают политические эксперты, израильтяне решили воспользоваться ситуацией в Дамаске, где произошел теракт, экономическим саммитом в Бейруте и визитом Нетаньяху в Чад.

Никакого формального повода к атаке сирийской территории не известно.