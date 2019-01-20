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Израильская ПВО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Сирии
20 января 2019, 17:39 • 101 • В мире
"Железный купол" Израиля перехватил ракету над Голанскими высотами, выпущенную со стороны САР.
Пресс-служба израильской армии заявила о перехвате ракеты, выпущенной со стороны Сирии.
Система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, которая была выпущена по контролируемым Израильским государством Голанским высотам на приграничной с Сирией территории.
Пресс-релиз был опубликован через короткое время после того, как САР отразила израильскую воздушную атаку.
Она была произведена после утренних терактов с десятью погибшими в арабской республике.
Как считают политические эксперты, израильтяне решили воспользоваться ситуацией в Дамаске, где произошел теракт, экономическим саммитом в Бейруте и визитом Нетаньяху в Чад.
Никакого формального повода к атаке сирийской территории не известно.
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