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Израильская авиация снова нанесла удар по югу Сирии – СМИ

24 июля 2019, 07:39  •  54 • В мире
Провинция Дераа, расположенная на юге Сирии, подверглась воздушной атаке израильских ВВС. Об этом сообщило государственное сирийское телевидение.
Удар пришелся по ряду объектов, расположенных в районе Тель-Хара. При этом был нанесен материальный ущерб.
Журналисты информационного агентства SANA также подтвердили информацию о проведенном Израилем обстреле. По их данным, атака был произведена примерно в 01:30 по московскому времени.
Позднее агентство Reuters, ссылаясь на собственные информированные источники в регионе, добавило к уже поступившей информации, что именно в районе произведенной атаки располагаются военизированные формирования, которые, как считается, поддерживает Иран.
Напомним, 1 июля израильские ВВС нанесли самый масштабный за последнее время удар по сирийском территории. Несмотря на то, что в целом атака была отражена сирийскими ПВО, жертвами авианалета израильской авиации стали четыре человека. Более того, ранее тиражировалась информация о погибшем ребенке. Ранения различной тяжести получил 21 человек. О том, что атака была совершена израильскими самолетами из ливанского воздушного пространства, говорил и источник в международном аэропорту в Бейруте.

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