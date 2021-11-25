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Израильская авиация 10 минут била ракетами по Хомсу. Заслоном стали "Панцирь-С" и "Бук"
25 ноября 2021, 00:05 • 102 • В мире
Десятиминутную атаку по Сирии отразили дежурными силами ПВО.
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о ракетном ударе, нанесённом со стороны Ливана израильской авиацией. Как сообщил представитель центра, контр-адмирал Вадим Кулить, нападение было совершено ночью 24 ноября.
Шесть тактических истребителей F-16 на протяжении десяти минут атаковали ракетами территорию САР.
Обстрелу подверглась провинция Хомс. Для защиты наземные силы задействовали системы ПВО.
По словам представителя России, сирийцами из комплексов "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено десять ракет.
"В результате израильских авиаударов причинён незначительный материальный ущерб, ранение получил один сирийский военнослужащий", - уточнил контр-адмирал.
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