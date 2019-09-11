Израильская армия разбомбила туннель и заводы в секторе Газа

Стало известно о том, что ВВС Армии обороны Израиля атаковали объекты группировки ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что это было сделано после того, как накануне вечером из анклава по израильской территории были выпущены две ракеты. Такие данные сообщают в пресс-службе армии.

"Было атаковано не менее 15 целей на севере и в центре сектора", - говорится в сообщении. Также указано, что были произведены атаки по заводы, производящие оружие, а также наступательный туннель.

Ночной удар по Газе стал ответом на запуск двух ракет из палестинского анклава во вторник вечером. Обе они были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщили в армейской пресс-службе. Сирены воздушной тревоги звучали в израильских портовых городах Ашдоде и Ашкелоне.