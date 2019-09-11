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Израильская армия разбомбила туннель и заводы в секторе Газа

11 сентября 2019, 11:24  •  69 • В мире
Самолеты израильских ВВС нанесли авиаудары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Бомбардировка стала ответом на запуск двух ракет по территории Израиля, говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Стало известно о том, что ВВС Армии обороны Израиля атаковали объекты группировки ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что это было сделано после того, как накануне вечером из анклава по израильской территории были выпущены две ракеты. Такие данные сообщают в пресс-службе армии.
"Было атаковано не менее 15 целей на севере и в центре сектора", - говорится в сообщении. Также указано, что были произведены атаки по заводы, производящие оружие, а также наступательный туннель.
Ночной удар по Газе стал ответом на запуск двух ракет из палестинского анклава во вторник вечером. Обе они были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщили в армейской пресс-службе. Сирены воздушной тревоги звучали в израильских портовых городах Ашдоде и Ашкелоне.

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