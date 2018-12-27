Израиль ждут досрочные парламентские выборы: Кнессет объявил о самороспуске

Закон о самороспуске принял израильский кнессет. Теперь в апреле в стране должны пройти досрочные выборы в парламент, а также назначен новый премьер-министр.

В среду, 26 декабря, парламент Израиля принял закон о самороспуске. Согласно документу, 9 апреля в стране должны пройти досрочные выборы, а затем сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Социологические опросы показывают, что победу может одержать правый лагерь, а это значит, что Биньямин Нетаньяху пойдёт на пятый премьерский срок.

В сообщении пресс-службы кнессета говорится, что законопроект о роспуске парламента принят в третьем чтении большинством голосов. Против выступили только два депутата. Таким образом, "кнессет 20-го созыва распускается".

Уже на следующей неделе у депутатов начнутся предвыборные каникулы, при этом правительство продолжит работу до формирования нового.

За 70 лет существования Израиля это 20-й состав кнессета.

Объявляя в понедельник о решении обновить мандат доверия избирателей в апреле вместо ноября, Нетаньяху сослался на необходимость восстановить дееспособность политической системы, которая, по его словам, и так перешла в "предвыборный режим", пишет "РИА Новости".