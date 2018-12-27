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Израиль ждут досрочные парламентские выборы: Кнессет объявил о самороспуске
27 декабря 2018, 00:39 • 43 • В мире
Закон о самороспуске принял израильский кнессет. Теперь в апреле в стране должны пройти досрочные выборы в парламент, а также назначен новый премьер-министр.
В среду, 26 декабря, парламент Израиля принял закон о самороспуске. Согласно документу, 9 апреля в стране должны пройти досрочные выборы, а затем сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.
Социологические опросы показывают, что победу может одержать правый лагерь, а это значит, что Биньямин Нетаньяху пойдёт на пятый премьерский срок.
В сообщении пресс-службы кнессета говорится, что законопроект о роспуске парламента принят в третьем чтении большинством голосов. Против выступили только два депутата. Таким образом, "кнессет 20-го созыва распускается".
Уже на следующей неделе у депутатов начнутся предвыборные каникулы, при этом правительство продолжит работу до формирования нового.
За 70 лет существования Израиля это 20-й состав кнессета.
Объявляя в понедельник о решении обновить мандат доверия избирателей в апреле вместо ноября, Нетаньяху сослался на необходимость восстановить дееспособность политической системы, которая, по его словам, и так перешла в "предвыборный режим", пишет "РИА Новости".
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