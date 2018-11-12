Израиль заявил о страшном обстреле и начал атаку на сектор Газа - видео

На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги. Запущенная боевиками ракета попала в автобус, есть раненые, сообщает армия Израиля. Обстрел уже назвали одним из самых страшных за последнее время.

На юге Израиля на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги из-за запущенных боевиками ракет. Одна из ракет попала в автобус, утверждает пресс-служба армии Израиля. На YouTube появилось видео ракетного обстрела.

На кадрах видно, как небо прочерчивают траектории летящих ракет. Некоторые взрываются в воздухе, другие, похоже, достигают своих целей.

Отмечается, что это одна из самых мощных атак на Израиль за последнее время. Речь идет о десятках выпущенных ракет. Часть из них удалось перехватить, однако одна попала в автобус. Есть пострадавшие.