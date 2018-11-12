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Израиль заявил о страшном обстреле и начал атаку на сектор Газа - видео

12 ноября 2018, 20:54  •  60 • В мире
На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги. Запущенная боевиками ракета попала в автобус, есть раненые, сообщает армия Израиля. Обстрел уже назвали одним из самых страшных за последнее время.
На юге Израиля на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги из-за запущенных боевиками ракет. Одна из ракет попала в автобус, утверждает пресс-служба армии Израиля. На YouTube появилось видео ракетного обстрела.
На кадрах видно, как небо прочерчивают траектории летящих ракет. Некоторые взрываются в воздухе, другие, похоже, достигают своих целей.
Отмечается, что это одна из самых мощных атак на Израиль за последнее время. Речь идет о десятках выпущенных ракет. Часть из них удалось перехватить, однако одна попала в автобус. Есть пострадавшие.
«Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус на юге Израиля, заявляет армия. Есть раненые», - сообщает пресс-служба армии Израиля.

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