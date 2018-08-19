Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа

Израиль проинформировал власти Палестины о том, что закрывает контрольно-пропускной пункт Эрез на границе с сектором Газа.

Стало известно о том, что сегодня Израиль закрыл единственный контрольно-пропускной пункт на своей границе с сектором Газа. Отметим, что местные СМИ трактуют очередное ужесточение блокады анклава как наказание за бушующие здесь беспорядки.

Напомним, в минувшую пятницу в протестах участвовали тысячи палестинцев. Не обошлось без жертв: два человека погибли при столкновениях с израильскими военными.

Источники в СМИ сообщают, что власти Израиля могут сделать исключение для гуманитарных случаев и визитов международных делегаций.

КПП «Эрез» - один из двух переходов на израильской границе. Причем первый предназначается исключительно для транспортировки грузов.

Комментарий источника передает РИА Новости.