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Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа
19 августа 2018, 16:24 • 31 • В мире
Израиль проинформировал власти Палестины о том, что закрывает контрольно-пропускной пункт Эрез на границе с сектором Газа.
Стало известно о том, что сегодня Израиль закрыл единственный контрольно-пропускной пункт на своей границе с сектором Газа. Отметим, что местные СМИ трактуют очередное ужесточение блокады анклава как наказание за бушующие здесь беспорядки.
Напомним, в минувшую пятницу в протестах участвовали тысячи палестинцев. Не обошлось без жертв: два человека погибли при столкновениях с израильскими военными.
Источники в СМИ сообщают, что власти Израиля могут сделать исключение для гуманитарных случаев и визитов международных делегаций.
КПП «Эрез» - один из двух переходов на израильской границе. Причем первый предназначается исключительно для транспортировки грузов.
Комментарий источника передает РИА Новости.
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