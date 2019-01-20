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Израиль выпустил ракеты по Сирии после серии террористических взрывов в арабской республике - СМИ

20 января 2019, 17:38  •  93 • В мире
ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку, сообщает агентство SANA.
Израиль выпустил ракеты по Сирии после серии террористических взрывов в арабской республике.

Агентство SANA сообщает, что ПВО Сирии сбила все ракеты воздушной атаки на юге республики.
Как пишет агентство, не одна ракета не достигла цели.
This morning around Damascus:
* IED attack claimed by Abu Amara Brigade (rebels) against a secret police HQ https://t.co/QxXSznHXZw
* Israeli air strikes south of Damascus, apparently in al-Kisweh confirmed by regime outlet SANA. Quite unprecedented:Israel mostly strikes at night
— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) 20 января 2019 г.
Report: Syrian military air defense systems "thwart Israeli air attack" in south#Syria#Israel pic.twitter.com/4tM8S7x2gk
— Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 20 января 2019 г.
Предыдущая атака ВВС Израиля по сирийским объектам была осуществлена 12 января текущего года. Несмотря на то что сирийская ПВО российского производства помогла эффективно отбить атаку, некоторые ракеты все-таки достигли цели в аэропорту Дамаска. Одна из них попала в склад на территории международного аэропорта. Вскоре после атаки, в 23:58 (00:58 мск), из аэропорта вылетел лайнер сирийской авиакомпании Syrian Air, следующий в Бахрейн. Российский МИД осудил тогда действия Израиля, который подверг угрозе жизни пассажиров авиалайнера.

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