Израиль выпустил ракеты по Сирии после серии террористических взрывов в арабской республике - СМИ

Израиль выпустил ракеты по Сирии после серии террористических взрывов в арабской республике.



Агентство SANA сообщает, что ПВО Сирии сбила все ракеты воздушной атаки на юге республики.

Как пишет агентство, не одна ракета не достигла цели.

This morning around Damascus:

* IED attack claimed by Abu Amara Brigade (rebels) against a secret police HQ https://t.co/QxXSznHXZw

* Israeli air strikes south of Damascus, apparently in al-Kisweh confirmed by regime outlet SANA. Quite unprecedented:Israel mostly strikes at night