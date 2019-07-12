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Израиль выдавит Турцию из Сирии, перекрыв доступ к дешевой нефти

12 июля 2019, 12:54  •  132 • Война
Существует определенная перспектива того, что Эрдоган будет терять популярность и, следовательно, политическую власть в Турции из-за своих военных авантюр и, возможно, станет искать выхода из Сирии.
В нашем сообщении «Сирия кипит, а Иран разогревается» («Syria Boils Over While Iran Heats Up') освещалось недавнее возрождение группировки «Хайат Тахрир аш-Шама"* (ХТШ) в ее попытке вырваться из Идлиба на севере, в то время как Национальный фронт за освобождение (НФО) возобновил атаки возле Дейр эз-Зор. НФО в первую очередь поддерживается Турцией. Повторные атаки террористических групп такфиристов на севере и юге заставили российские силы безопасности и местные органы власти отреагировать.
Полевой командир Мирадж Урал, известный также как Али Каяли из проправительственного Народного фронта освобождения Искендеруна, был серьезно ранен 5 июля в результате покушения на убийство которое, как сообщается, было осуществлено капитаном Наджи Мустафой из запрещенной в России группировки Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир**, входящей в НФС.
Али Каяли обвиняется в военных преступлениях, но, согласно сообщениям с мест, командир Урал много сделал для того, чтобы не позволить террористам, спонсируемым Турцией (НФО), сохранить свою базу в Латакии. Хотя временная утрата командира Урала и может нанести незначительный удар по сирийскому правительству, большее значение имеет крупная вспышка новых боевых действий на северо-западе. Озабоченность заключается в том, что Турция и Объединенные Арабские Эмираты от имени Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Израиля разрешили террористическим группировкам ХТШ и НФО перегруппироваться и перевооружиться после непростого перемирия по Идлибу, достигнутого в прошлом году.
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Согласно нашей интерактивной карте, в последние несколько дней российские и правительственные (сирийские — С.Д.) силы безопасности активно защищали свои позиции и население от террористических атак такфиристов на северо-западе и юге:
Фото: предоставлено автором
Дальнейшие сообщения указывают на то, что из-за своей «симпатии» к нефтяному месторождению вблизи (ливийского города — С.Д.) Мисрата силы Турции могут оказаться чрезмерно «растянутыми» в силу ведения войны на два фронта. Поскольку Турция содействует смене режима в Сирии — в поддержку своей «трубопроводной войне» в этой стране — и де-факто поддерживает Мисрату и правительство национального согласия (единства) в Ливии, силы Турции распылены в экономическом, военном и, до некоторой степени, политическом отношениях. Это потому, что отношения Турции с Саудовской Аравией и США с течением времени ухудшались.
Автор этих строк полагает, что вышеизложенное может быть причиной того, что Турция 4 июля с.г. призвала провести трехстороннюю встречу на высшем уровне с Россией и Ираном в Анкаре. Встреча запланирована на август 2019 года.
Одна из версий, объясняющих этот факт, заключается в том, что неспособность Вашингтона эффективно помочь Турции в ее нынешних авантюрах — Турция и США спорили из-за тарифов США на турецкий алюминий и сталь, а также по проблемам вооружений — может отчасти заставить Турцию просить мира. Другими словами, ожидается, что Турция уйдет с северо-запада.
Существует также определенная перспектива того, что Эрдоган из-за своих военных авантюр теряет популярность и, следовательно, политическую власть в Турции, и, возможно, ищет, как выйти из Сирии. Однако уйти из Ливии Турции будет сложно, поскольку оттуда она импортирует дешевую нефть.
Воздушные удары Израиля в окрестностях Дамаска усилили напряженность и усложнили «сирийское уравнение» в том числе для Турции. Эти авиаудары Израиля были символическим жестом, призванным запугать других; несмотря на пустой и бессмысленный авиатрюк, эта демонстрация силы не прошла мимо глаз Турции.
У Турции присутствует собственная напряженность в отношениях с Израилем, и выход Турции из Сирии может стать одним из способов снижения этой напряженности. Примечательно, что со 2 июля Израиль не провел ни одного авиаудара по северо-западу — в то время, как там действовали спецназ и ВКС России. И с течением времени Израилю станет все труднее участвовать в каких-либо агрессивных действиях, поскольку ПВО Сирии постепенно обновляются.
Что дальше?
Сирийская коалиция (сирийских, российских и иранских сил безопасности) с нетерпением ожидает вывода Турции с северо-запада; и в этом случае прекращение огня может стать возможным и даже вероятным. Одна из причин заключается в том, что НФО потеряет большую часть своей поддержки, и оружие может перестать поступать террористам-такфиристам в Идлибе и на северо-западе. Разумеется, США и Израиль будут категорически противодействовать любому вытекающему из этого соглашению о прекращении огня или заключению мирного соглашения в Сирии.
Израиль, а значит и США, добиваются только смены режима в Сирии. Идея о том, что ХТШ или НФО, или любая террористическая группа такфиристов представляет какую-либо угрозу Израилю, конечно же, абсурдна. Однако, Израиль продолжает рассматривать правительство Асада в качестве одной из угроз для экспансии Израиля на восток и будет скрытно использовать эти группы такфиристов в продолжающемся стремлении Израиля к смене сирийского режима и контролю над страной.
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Итак, если Турция уйдет с северо-запада, то войдет ли туда Израиль, чтобы заполнить вакуум силы НФО? Это представляется крайне маловероятным в свете преднамеренной двусмысленности израильской политики. Эта политика означает, что Израиль не может публично продемонстрировать свои истинные планы, то есть, то, что в качестве подкрепления своей экспансионистской программы на всем Ближнем Востоке Израиль поддерживает террор. И такой вывод представил бы для США определенную дилемму и подчеркнул бы американскую роль в поддержке терроризма в Сирии.
Но это — если предположить, что Турция уходит из Сирии… В августе мы увидим, насколько точным будет это предположение. А может и не будет!
АвторSteve Brown — антивоенный активист ученый, специализирующийся на денежной системе США.
Перевод Сергея Духанова.
Источник — The Duran.
Copyright © 2019 The Duran ()
Публикуется с разрешения издателя.
* - «Хизб ут-Тахрир» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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