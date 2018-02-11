Израиль вязнет в Сирии вслед за Россией

На сирийском фронте — очередное обострение. 10 февраля Израиль дважды нанес авиаудары по территории Сирии, потеряв в ходе атак самолет F-16. Первый раз целью авиации была иранская структура управления БПЛА, расположенная в Сирии. Второй раз — непосредственно средства ПВО армии Башара Асада, открывшие огонь по противнику. Это столкновение осложняет положение России, поскольку Израиль считается союзником США и противником Ирана — нашего ключевого партнера в сирийском конфликте.

10 февраля вечером состоялся телефонный разговор между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Самая кровавая неделя

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн официально заявил, что прошедшая неделя в Сирии была одной из самых кровавых с начала гражданской войны в 2011 году — от ракетно-бомбовых ударов погибли как минимум 277 мирных жителей. Аль-Хусейн сравнил Сирию с некой «воронкой», в которую втягиваются все новые и новые внешние силы.

Действительно, в субботу сирийскую территорию атаковал Израиль, который ранее дистанцировался от массированного применения военной силы. По словам командующего ВВС Израиля бригадного генерала Томера Бара, израильская операция в небе над Сирией стала крупнейшей с 1982 года (тогда, напомним, Израиль начал войну с Ливаном… которая завершилась созданием движения «Хезболлы» — ныне самого страшного противника еврейского государства).

Рано утром в субботу израильские ВВС сбили иранский дрон, который, по официальной информации, вторгся в израильское воздушное пространство с территории Сирии, откуда и был запущен. Израиль отреагировал максимально жестко, поразив 12 сирийских и иранских военных целей (все на территории Сирии). Среди них и пункт управления БПЛА в пустыне Хомс, откуда, по израильской версии, и был запущен беспилотник.

Выполнявший одно из боевых заданий израильский F-16 был сбит ракетой, двое пилотов катапультировались. Машина рухнула на поле неподалеку от деревни Хардуф. Сразу после инцидента израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел экстренную встречу со своими военными начальниками. Он, в частности, заявил, что Израиль хочет мира, но будет защищаться «против любого нападения на нас или любой попытки Ирана утвердиться в Сирии».

Израиль попросил Россию о помощи

Позиция разных стран, участвующих в сирийском конфликте, относительно взаимной атаки Ирана и Израиля, были крайне различны.

Госдепартамент США принялся по привычке бряцать оружием, полностью поддержав Израиль: более того, Вашингтон в очередной раз дал понять, что сдерживание влияния Тегерана — одна из целей кампании в Сирии.

Представитель Израиля в ООН Дэнни Данон обратился в Совет безопасности ООН с требованием осудить иранские «провокации» и создание Тегераном военных баз на территории Сирии.

И только МИД России проявил мудрость, выразив в официальном коммюнике «серьезную озабоченность» и призвал все стороны конфликта проявлять сдержанность. Более того, дипломатические источники сообщили журналистам (и об этом пишет авторитетное издание YNet News, выходящее на иврите), что правительство Израиля обратилось именно к России с просьбой повлиять на иранское руководство для предотвращения новых «провокаций».

Сделать это будет, похоже, непросто, ведь Иран окопался в Сирии уже основательно — сегодня это один из основных плацдармов официального Тегерана на Ближнем Востоке. Иран направил на поддержку режима Башара Асада военных советников, добровольцев-ополченцев, а также сотни бойцов из «Кудс» — элитного спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции, проводящих операции за рубежом. Также Иран поставил в Сирию тысячи тонн вооружений и боеприпасов. И даже этим помощь его не ограничивается: в Сирии на стороне Асада сражаются бойцы ливанской шиитской группировки «Хезболла», которую поддерживает Тегеран.

Москву вынуждают остаться в Сирии надолго

С просьбой прокомментировать обострение ситуации в Сирии, «Свободная пресса» обратилась к нашему постоянному эксперту по Ближнему Востоку, научному сотруднику Института национальной стратегии, главному редактору научного журнала «Мусульманский мир» Раису Сулейманову.

«СП»: — Раис Равкатович, факт уничтожения в сирийском небе уже и израильского военного самолета — не показатель ли того, что Сирия превращается в некую «черную дыру», засасывающую все новые силы?

— Ничего удивительного в появлении Израиля нет. Его беспокоит усиление влияния Ирана и возможность появления на территории Сирии военных баз Тегерана. Поскольку на Ближнем Востоке для Израиля именно Иран воспринимается как основной источник угрозы собственной безопасности (арабские страны, даже такие, как Саудовская Аравия, такими не воспринимаются), то Израиль будет делать все, чтобы ослабить возможности Тегерана закрепиться в соседней Сирии.

«СП»: — Официальный Дамаск уже заявил, что Израиль, совершая атаки на сирийской территории, якобы поддерживает действующих террористов.

— Не следует думать, что Израиль действительно поддерживает террористов: это все трактовка официального Дамаска. Курдов еще можно воспринимать если не как союзников, то, как минимум, силу, в укреплении позиций которой Израиль заинтересован. Но «Исламское государство» * - точно не союзник Израиля. Поэтому действия Израиля на территории Сирии — это превентивные меры против Ирана.

«СП»: — Вмешательство Израиля повлияет на ход войны?

— Я не думаю, что сейчас из-за этих налетов авиации Израиля что-то серьезно изменится в самой войне. В Израиле понимают, что она когда-то закончится, и Сирию, вполне вероятно, будет ждать судьба послевоенной Германии, то есть раздел по секторам контроля разных стран. И если против того, что какую-то часть Сирии будут контролировать Турция и Россия, Израиль не возражает, то вот закрепление Ирана в Сирии представляет угрозу для него. Отсюда и эти точечные действия.

«СП»: — Вы упомянули, что Россия может претендовать на контроль над частью территории Сирии. А вообще, как вы оцениваете перспективы участия нашей страны в сирийской кампании?

— Наблюдая за происходящей в Сирии войной, которая по времени длится уже дольше, чем Вторая мировая, участие в ней нашей страны мне кажется порой весьма сюрреалистичным. Судите сами: официально мы вступили в войну в Сирии осенью 2015 года, но до этого поддерживали законное правительство Башара Асада, и не только дипломатией, но и вооружением — то есть Россия де-факто участвовала в войне в Сирии.

В начале 2016-го, было объявлено, что Россия своих целей в Сирии добилась, ИГИЛ нанесли удар, от которого оно вот-вот уже перестанет существовать. А одно из объяснений начала официальной военной кампании России в Сирии заключалось в том, что российские войска намерены разбить террористов на дальних рубежах, чтобы они не появились у нас дома.

Однако теракты в 2017 году в России показали, что боевики проникли и к нам, и их немало. Да и само «Исламское государство», хоть и терпело поражения в Сирии, по-прежнему было сильно. А потом выясняется, что наша страна, оказывается, никуда и не собиралась уходить из Сирии. Хоть поначалу и было заявлено, что войска выводятся.

В конце 2017 года опять было сказано, что все — Россия выполнила свои задачи, выводим своих военных из Сирии. Однако наши военные все равно в Сирии продолжают воевать, и случаи их героической гибели тому подтверждение. Да и ИГИЛ продолжает контролировать часть Сирии.

Спрашивается: ну так что же в итоге? Россия ушла из Сирии? В Сирии наступил мир? Очевидно, что Россия не ушла, и мира в Сирии нет.

«СП»: — И ведь все это происходит на фоне участившихся атак на российские объекты: январь начался с двух нападений на базу Хмеймим и Тартус, затем был минометный обстрел нашего торгпредства в Дамаске и сбитый Су-25М…

— У меня есть две версии, чего добиваются организаторы этих атак.

Первая их возможная цель — чтобы Россия ушла из Сирии. Вторая, наоборот, противоположна первой — сделать так, чтобы Россия увязла в Сирии, как в свое время в Афганистане. Все эти атаки на военные базы и торгпредство — это такая демонстративная пощечина. И уйти из Сирии после этого, значит, признать себя проигравшим. Уход будет восприниматься как бегство. Такое явно будет задевать национальную гордость россиян и имидж Владимира Путина, который привык всегда выходить победителем.

Соответственно, играя на таких амбициях, можно добиться, чтобы Россия продолжила участвовать в войне. Это особенно выгодно Башару Асаду, поскольку уход России из Сирии для него — путь к поражению.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.