Израиль: всё дальше от Торы и ближе к Содому

Минздрав Израиля подготовил новую формулировку закона о суррогатном материнстве, согласно которой "заводить" детей с помощью суррогатных матерей в стране отныне смогут "семьи" мужеложцев и трансгендеров. Часть раввинов не против.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц и генеральный директор Минздрава профессор Нахман Аш встретятся на днях с представителями сообщества местных содомитов, чтобы презентовать им новую формулировку закона, которая вступит в силу с 11 января, пишут все израильские издания. "Первый русский" уже сообщил об этой новости, назвав само решение устами политконсультанта и обозревателя Царьграда Андрея Перлы "работорговлей для извращенцев за государственный счёт".

Ранее к услугам суррогатных матерей в стране могли прибегать только нормальные супружеские пары: мужчины и женщины, не имеющие возможности родить детей естественным путём. В 2018 году к ним добавили одиноких женщин. А летом прошлого года Верховный суд Израиля (БАГАЦ) обязал "установить равноправие" в этом вопросе и для половых первертов.

"Мы победили! Это трогательный день, когда Израиль, наконец, делает шаг навстречу продвинутым государствам мира с точки зрения прав ЛГБТ", - заявил представитель Ассоциации "геев-отцов" Израиля Жюльен Бахлоул. С ним вполне согласен и открытый гомосексуалист, 54-летний журналист и бывший депутат израильского кнессета, а ныне министр Ницан Горовиц.

Напомним, что это не первый израильский министр-мужеложец. Первым стал министр юстиции в прошлом правительстве страны Амир Охану. Тогдашний премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сначала поддержал "содомские" поправки к закону о суррогатном материнстве, но потом снял свою поддержку. При нынешнем главе правительства Нафтали Беннете - либерале и "ортодоксальном модернисте", как его иногда парадоксально характеризуют в израильских СМИ, такое стало возможно.

Напомним, что в 2018 году после утверждения "суррогатного закона" без "гомо-поправок" в Израиле прошли многотысячные уличные протесты содомского сообщества и "сочувствующих". Например, в Тель-Авиве в митинге участвовали 100 тысяч человек.

В конце июля 2018 года письмо против нынешних поправок подписали 200 авторитетных раввинов. Выступая против права первертов на пользование услугами суррогатных матерей, они прямо называли их "извращенцами", ведущими "порочный образ жизни". В пику им американская НКО A Wider Bridge, которая занимается поддержкой содомского сообщества в Израиле, оперативно организовала письмо 575 раввинов в поддержку права извращенцев иметь детишек. Это притом что среди раввината не существует единого мнения о "кошерности" суррогатного материнства как такового. По подсчётам специалистов, в маленькой еврейской стране официально зафиксировано около сотни женщин, готовых рожать детей для заказчиков.

В некоторых израильских медиа признают, что объявление такой практики нормальной и регулярной грозит серьёзными социальными потрясениями. Например, неясно, как оно скажется на детях, которых в какой-то момент отрывают от материнской груди. А тем более если ребёнок оказывается потом в "семье" без традиционных матери и отца, биологические и социальные роли которых в его взрослении и воспитании "прописаны" не только религией, но и самой природой. Предупреждают также и о том, что если совместить данную практику с анонимным донорством спермы и яйцеклеток, то обзаводиться детьми сможет кто угодно. При этом специфический израильский вопрос о галахическом еврействе "анонимно" рождённого младенца и вовсе повисает в воздухе.

С точки зрения религиозного сознания принятое решение подобно ещё одной ступени к катастрофе. В книге Ветхого Завета Левит, входящей как в Библию христиан, так и Тору иудеев, сказано предельно ясно: "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них". (Левит 20:13).

Понятно, что ни о каких "правах" на детей для таких преступников Закона и речи быть не может. Но нынешнее государство Израиль вместе с частью своих "учителей" ушло уже очень далеко от Торы. Большинству израильтян ближе и понятнее западная "толерантность". Между тем конечная точка назначения таких "прав и свобод" должна быть им известна более чем кому-либо. Ведь она у них прямо под носом - в библейской "долине Сиддим", а ныне Мёртвом море, на дне которого лежат города Содом и Гоморра. А на берегах археологи находят многочисленные окаменевшие серные шарики, которые некогда спалили города, где разгулялись древние "толерасты".