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Израиль вновь бомбит Сирию: Русские истребители не испугали?
26 июля 2020, 23:05 • 122 • В мире
Израильская армия снова нанесла удар по целям в Сирии. Как сообщают сирийские СМИ, в результате пострадали двое военнослужащих САР.
В сообщении израильского оборонного ведомства говорится, что удары наносились при помощи вертолётов ВВС Израиля.
По данным министерства, среди целей в Сирии были наблюдательные пункты, а также системы сбора разведывательных данных, которые расположены на базах САР в провинции Кунейтра.
Напомним, 20 июля Израиль также нанёс удар по южным окрестностям Сирии. Как сообщало агентство SANA со ссылкой на коммюнике командования ВС Сирии, в результате нападения ранения получили семь сирийских солдат. Атака была отбита силами ПВО.
Между тем этот удар по Сирии источники со ссылкой на мониторинговый ресурс оценили с другого ракурса. В частности, мониторинговый ресурс Sentry Syria сообщил, будто "российские истребители перехватили израильские самолёты".
"Российские истребители перехватили израильские самолёты за несколько минут до удара по Сирии, - говорится в материале. - Подъём средств российской авиации был зафиксирован в 21 час 47 минут, в то время как Израиль приступил к атаке в 21 час 48 минут".
Однако официальной информации о подобном перехвате нет. Эти сведения не комментировались ни российской, ни сирийской, ни израильской сторонами.
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