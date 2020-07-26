Израиль вновь бомбит Сирию: Русские истребители не испугали?

В сообщении израильского оборонного ведомства говорится, что удары наносились при помощи вертолётов ВВС Израиля.

По данным министерства, среди целей в Сирии были наблюдательные пункты, а также системы сбора разведывательных данных, которые расположены на базах САР в провинции Кунейтра.

Напомним, 20 июля Израиль также нанёс удар по южным окрестностям Сирии. Как сообщало агентство SANA со ссылкой на коммюнике командования ВС Сирии, в результате нападения ранения получили семь сирийских солдат. Атака была отбита силами ПВО.

Между тем этот удар по Сирии источники со ссылкой на мониторинговый ресурс оценили с другого ракурса. В частности, мониторинговый ресурс Sentry Syria сообщил, будто "российские истребители перехватили израильские самолёты".

"Российские истребители перехватили израильские самолёты за несколько минут до удара по Сирии, - говорится в материале. - Подъём средств российской авиации был зафиксирован в 21 час 47 минут, в то время как Израиль приступил к атаке в 21 час 48 минут".

Однако официальной информации о подобном перехвате нет. Эти сведения не комментировались ни российской, ни сирийской, ни израильской сторонами.