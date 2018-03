Израиль в Сирии воюет на стороне террористов • 128 • Война Давно известно, что с самого начала сирийского кризиса в 2011 году Израиль оказывает поддержку террористам, действующим в этой стране. От оказания медицинской помощи боевикам-террористам, от подготовки и обучения, от предоставления разведывательных данных, логистики и даже оружия, израильтяне открыто перешли к поддержке так называемых повстанцев в их попытках свергнуть светское правительство Башара Асада. С начала войны израильские ВВС нанесли более ста ударов с воздуха по позициям сирийских военных и/или их союзников в поддержку террористических группировок. И хотя эта информация очень хорошо известна, появляется все больше свидетельств того, что Израиль сейчас напрямую оказывает еще больше поддержки и передают им еще больше оружия, чем ранее. В своей статье «Израиль и дальше углубляет свое содействие сирийским боевикам», опубликованной на Интернет-ресурсе War On The Rocks 14 февраля этого года, Элизабет Цурков вскрывает факты того, как Израиль вооружает террористов на границе с Сирией (на самом деле — на территории собственно Сирии), которые полученное оружие применяют в самой Сирии. Она пишет: «По сведениям, полученным и от сирийских активистов и повстанцев, с которыми я провела ряд интервью, и из СМИ — как проправительственных, так и оппозиционных, мне стало известно о еще одном существенном сдвиге в политике Израиля. Повстанцы из Эль-Кунейтры и Даръа, а также активисты-медийщики рассказали, что Израиль приступил к оказанию более значительной поддержки еще большему, чем ранее, числу повстанческих групп, связанных со Свободной сирийской армией. Эта поддержка поступает в форме поставки оружия, боеприпасов и денежных средств для покупки оружия на черном рынке. Все мои источники подтвердили то, что, по крайней мере, семь различных группировок террористов получают поддержку от Израиля. Эту информацию они предоставили мне при том условии, что эти группировки не будут названы. Однако две из этих семи группировок были уже названы ранее. Это: Liwaa' Fursan al-Jolan. Израильские чиновники всегда страстно отрицали то, что их страна поддерживала джихадистские группы, оставляя возможность того, что их правительство поддерживает не-джихадистские группировки. …Часть из этих группировок, которые начали получать содействие от Израиля в конце 2017 года, ранее поддерживало «военное оперативное командование» — находящаяся под управлением ЦРУ база в Аммане. До самого января 2018 года этот центр выплачивал зарплату десяткам тысяч боевиков «Южного Фронта» Свободной сирийской армии и снабжал их боевой техникой и боеприпасами. Решение администрации Трампа закрыть центр привело к тому, что повстанческие группировки стали отчаянно нуждаться в новых спонсорах. Израиль ранее оказывал содействие группировкам, находившимся в осаде в «кармане Бейт-Джанн» на западе Дамаска, снабжая их медикаментами, медицинским оборудованием, пищевыми продуктами и подгузниками. Как сообщил один из повстанцев, группировка которого действовали на этой территории, Израиль также снабжал наличными денежными средствами Ийада Моро, бывшего командира повстанцев, для того, чтобы тот закупал оружие на черном рынке. А когда режим Асада интенсифицировал наступательные действия в этом районе, Израиль в декабре 2017 года позволил нескольким десяткам повстанцам из Даръа и Эль-Кунейтры перейти на территорию Израиля в районе оккупированных Голанских высот в Бейт-Джанн. Об этом было написано в местных СМИ и в Южной Сирии мне это подтвердили четверо повстанцев. Вслед за сдачей «кармана Бейт-Джанн» некоторые из боевиков были эвакуированы обратно в свои дома на юге Сирии через территорию режима (Асада — С.Д.), а другие повстанцы остались на захваченном боевиками Идлибе. Третья группа, самая большая, «примирилась» с режимом Асада и осталась в своих домах. Очевидное участие Израиля в переговорах по «примирению» содействовало тому, что эти боевики остались на службе в одобренном режимом ополчении под командованием Моро. Им была поставлена задача не пускать на свою территорию ни боевиков оппозиции, ни про-иранских ополченцев." Асад разгромил американцев Цурков также упоминает про «гуманитарную помощь», поступающую из Израиля, страны, которая никогда не была известна своей заботой о правах человека. Эта «гуманитарная помощь» была сфотографирована в разных местах, освобожденных от террористов сирийскими военными. Она пишет: «Помощь из Израиля, в 2016 году находили в оригинальной упаковке с надписями на иврите. В прошлом году Израиль впервые опубликовал сведения о том, что объемы этой помощи, переданной в Сирию, составляли свыше 360 тонн пищевых продуктов, 90 тонн одежды и другие необходимые вещи, включая электрогенераторы. Израиль, кроме того, стал в светлое время суток допускать женщин и детей для медицинского обслуживания в свои больницы и продолжает допускать раненых и больных сирийцев в то время, как Иордания, в общем-то, закрыла свою границу. Таким образом, как сообщили активисты и повстанцы, во время февральского 2017 года наступления повстанцев на пригород Даръа Аль-Маншия Иордания не позволяла раненым боевикам проникать в страну для лечения в то время, как Израиль продолжал принимать их в больших количествах. По данным, полученным от десятков переговорщиков на юге Сирии, первоначально арабское население возражало против получения помощи из Израиля. Но впоследствии люди, находившиеся в отчаянном положении и считавшие себя брошенными на произвол судьбы, стали с неохотой принимать эту помощь. Тысячи сирийцев, особенно те, кто проживает в лагерях для перемещенных лиц, смогли выжить благодаря этой помощи. Сирийцы, которые возвращаются к себе после медицинского обслуживания в Израиле, рассказывают своим друзьям и родственникам о высоком качестве медицинской помощи и описывают Израиль как прекрасную и передовую страну". «Будут организованы постановки в Восточной Гуте» Стоит также отметить, что Цурков пытается изобразить Израиль в качестве страны, открывшей свои медицинские учреждения для «раненых сирийцев». На самом деле Израиль открыл свои больницы только для террористов. Исключения были сделаны только для тех случаев, которые было нужно раскрутить в пропагандистских целях. Автор (Brandon Turbeville) — журналист американского Интернет-ресурса Activist Post. Публикуется с разрешения издателя. Перевод с незначительными сокращениями Сергея Духанова. Новости об отравлении Скрипаля: Москва пообещала Лондону мощнейшее давление Новости политики: Порошенко вслед за Англией требует от России «отойти и заткнуться» Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 128 Источник Похожие новости Генштаб: боевики в Сирии готовят провокацию «Правда на нашей стороне» США уверены: Заявления России — пустые угрозы

Загрузка... Ракетный пузырь Генштаба России Порошенко все поменял: «юридически АТО завершается» Асад разгромил американцев Новости партнеров