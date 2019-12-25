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Израиль в сговоре с боевиками попытался спровоцировать русских в САР - сирийские СМИ

25 декабря 2019, 22:39  •  86 • В мире
Израильские военные, сговорившись с террористами из запрещённой в РФ организации "Аль-Каида", атаковали позиции сирийских, иранских и русских ВС в САР. Как пишут местные СМИ, атака, случившаяся сутками ранее, была скоординирована.
В сирийских СМИ появилась информация, что израильские военные совместно с боевиками произвели массированную атаку на позиции ряда ВС в Сирии. В частности, говорится, что случившееся сутками ранее ночное нападение на авиабазу Хмеймим, атака авиабазы сирийских ВВС в Хаме и ночной обстрел Израилем территории страны взаимосвязаны.
По информации Syria News, израильские военные якобы скоординировали свои атаки с террористами. Официального подтверждения данной информации нет.
При этом, как пишет издание NZIV, нападению подверглись военный аэропорт Аламса, аэропорт Дамаска, а также авиабаза T-4 и иранская база в Акрабе в пригороде Хамы.
Так, уточняется, что на базе Т-4 расположены штурмовики Су-25 и военные вертолёты.
При этом говорится, что атаки удалось отбить.
Ракеты были уничтожены при пересечении границ сирийского воздушного пространства, передают журналисты.
Отметим, что по информации Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии совершено нападение. С наступлением темноты боевики атаковали базу при помощи самодельных беспилотников. Средствами ПВО России были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Инцидент не нанёс ни материального, ни какого-либо другого ущерба. Никто не пострадал, авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

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