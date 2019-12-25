Израиль в сговоре с боевиками попытался спровоцировать русских в САР - сирийские СМИ

В сирийских СМИ появилась информация, что израильские военные совместно с боевиками произвели массированную атаку на позиции ряда ВС в Сирии. В частности, говорится, что случившееся сутками ранее ночное нападение на авиабазу Хмеймим, атака авиабазы сирийских ВВС в Хаме и ночной обстрел Израилем территории страны взаимосвязаны.

По информации Syria News, израильские военные якобы скоординировали свои атаки с террористами. Официального подтверждения данной информации нет.

При этом, как пишет издание NZIV, нападению подверглись военный аэропорт Аламса, аэропорт Дамаска, а также авиабаза T-4 и иранская база в Акрабе в пригороде Хамы.

Так, уточняется, что на базе Т-4 расположены штурмовики Су-25 и военные вертолёты.

При этом говорится, что атаки удалось отбить.

Ракеты были уничтожены при пересечении границ сирийского воздушного пространства, передают журналисты.

Отметим, что по информации Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии совершено нападение. С наступлением темноты боевики атаковали базу при помощи самодельных беспилотников. Средствами ПВО России были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Инцидент не нанёс ни материального, ни какого-либо другого ущерба. Никто не пострадал, авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.