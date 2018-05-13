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Израиль в огне: так ли эффективна израильская ПРО?

13 мая 2018, 11:24  •  201 • Аналитика

Противоракетная оборона Израиля не способна эффективно функционировать и только создает иллюзию безопасности.

После объявления президента США Дональда Трампа о выходе из иранской ядерной сделки и мгновенной реакции Израиля, выразившейся в ракетных атаках на «иранские силы» в Сирии, мир замер в ожидании начала новой широкомасштабной войны, грозящей перерасти в ядерный конфликт. Тем более что недостатка воинствующих заявлений сторон, грозящих уничтожить друг друга и восхваляющих свои военные возможности, не просто нет, а их с избытком. Громкие воинственные заявления и взаимные обвинения звучат на самом высоком уровне и касаются практически всех аспектов противостояния. Предлагаю рассмотреть, насколько эти заявления соответствуют действительности, и каковы реальные возможности сторон в случае настоящей войны.

Сейчас в информационной войне США, Израиля и Саудовской Аравии против Ирана преобладают две составляющие – финансовая и военная. В недавней статье газеты The Jerusalem Post «LIBERMAN: WE HIT ALMOST ALL IRANIAN INFRASTRUCTURE IN SYRIA» министр обороны Израиля Авигдор Либерман, помимо дежурных угроз в сторону Ирана и Сирии и ритуальных победных реляций о непобедимости израильского оружия, заявил, что «Иран потратил 13 миллиардов долларов на гражданскую войну в Сирии и продолжает тратить по 2 миллиарда долларов в год». Это, по мнению Либермана, должно оправдать многомиллиардные траты его правительства на войну. Со стороны Ирана прозвучало заявление Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, в котором он со ссылкой на New York Times и Washington Post рассказал о письмах президента США Дональда Трампа своим партнерам на Ближнем Востоке. Как написал в своем Twitter Хаменеи:

«Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано. Он пишет: «Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен». США хотят владеть униженными рабами».

Безусловно, если доверять цифрам, иранские 13 миллиардов не идут ни в какое сравнение с американскими 7 триллионами. Но если бы победы в войнах зависели исключительно от затраченных средств, то Америка уже давно бы победила всех. Но тут в ситуацию вмешиваются, как минимум, факторы эффективности, приоритетности и коррупции, которые в Иране априори благоприятнее. Дорогущим золотым высокотехнологичным стелс-топором, инкрустированным кристаллами Сваровски супер современного дизайна не победить простую, дешевую и древнюю винтовку Мосина образца 1891 года, какой бы дорогой пиар не был у топора. Заявления о затраченных средствах носят, прежде всего, информационный характер, как, впрочем, и угрозы уничтожения.

В ответ на угрозы со стороны, как президента Трампа, так и израильских официальных лиц, уничтожить Иран, член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами пообещал, что иранские силы уничтожат Тель-Авив и Хайфу, если Израиль будет действовать «безрассудно». Причем Хатами пообещал сделать это обычными неядерными средствами с помощью тысяч и тысяч ракет.

Для россиян, привыкших тому, что мир охватывает беспокойство и паника больше от молчания президента Владимира Путина, чем от его спокойных и дозированных заявлений, перепалка в информационном пространстве лидеров Запада и Ближнего Востока выглядит чем-то ритуальным.

Восточный менталитет включает в себя именно такое поведение перед дракой или вместо нее. Оно напоминает очень грозный и одновременно крайне забавный ритуал между пакистанскими и индийскими пограничниками на пропускном пункте между государствами. Много перьев, красочных костюмов, «зверских» выражений лица и угрожающих движений, напоминающих поведение двух петухов перед дракой, а вокруг толпа восхищенных туристов, с удовольствием снимающих это действо на камеры телефонов. Однако в нашем случае этот спектакль вполне может перерасти в кровавую бойню с миллионами жертв. Поэтому для прогнозирования дальнейшего развития ситуации требуется спокойный и трезвый анализ реальной эффективности средств уничтожения и противодействия, находящихся на вооружении сторон.

Скалы чёрной реки. Ядерная свалка

***

Освещение в СМИ недавних событий с взаимными ракетными ударами развивалось по всем правилам ведения информационных войн. Сирийцы в ответ на перечень из десятков целей, якобы пораженных израильскими ракетами, заявили о перехвате всех ракет и эффективном ответном ударе. Израиль в свою очередь заявил о множестве пораженных и уничтоженных целей в Сирии и полном перехвате ответных ракет. Причем ни одна сторона не представила хоть какие-то доказательства своих слов. И если сирийцы на этом успокоились, ведь их позицию косвенно и частично поддержало своим заявлением о почти половине перехваченных ракет Министерство обороны России, то израильтянам срочно понадобилось переключить внимание СМИ с доказательств на яркое событие. Этим событием стало видео уничтожения ракетой земля-земля сирийского комплекта ПРО «Панцирь – С1» российского производства. Все тут же забыли о доказательствах предыдущих ракетных ударов и переключились на обсуждение «провала» России.

Министр обороны Либерман заявил, что все сирийские ракеты, запущенные в ответ на ракетный обстрел Израиля, были уничтожены еще на подлете, и ни одна из них не поразила цель. Никакого ущерба инфраструктуре Израиля причинено не было. Однако существует множество видео, как, к примеру, видео с израильской свадьбы, на которых четко видны пролеты сирийских ракет и паника, охватившая израильтян. Сирийские источники сообщают о пораженных целях на территории оккупированных Голанских высот:

Последний приказ перед вылетом в Лондон

- штаб пограничного батальона 9900;

- станция связи на Голанских высотах;

- вертолётная площадка;

- военный центр технических и электронных исследований;

- обсерватория для корректировки высокоточного оружия;

- штаб спецподразделения «Бинстим»;

- центр прослушивания беспроводных и проводных сетей;

- штаб регионального командования 810 бригады.

Как обычно, истина находится где-то посередине. В этом случае возникает вопрос об эффективности израильской системы ПРО и напрашивается вывод о больших проблемах у Израиля.

***

Все мировые СМИ пишут только об одном – Израиль обладает самой эффективной в мире системой противоракетной обороны. Это выражение из-за громадной частоты повторений превратилось в мем, некую непреложную истину. Противники Израиля должны по определению верить этому мему и бояться. По расчетам министерства обороны Израиля, система состоит из трех уровней:

– «Железного Купола» (ID), предназначенного для уничтожения двухсот долларовых ракет кустарного производства Хамас, запускаемых из сектора Газа и Синайского полуострова, противоракетами стоимостью $10 000;

- «Пращи Давида» (David’s Sling), предназначенные для перехвата более серьезных сирийских 302-мм ракет и иранских полтонных ракет «ФАТХ-110», запускаемых из Ливана и Сирии, а также «СКАД» дальностью до 300 км.;  

- «Стрелы» (Arrow 2 и Arrow 3), предназначенные для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, запускаемых из Ирана. 

Все системы по замыслу завязаны на новую радиолокационную систему X-Band с дальность обнаружения до 600 миль. Сейчас существующая  РЛС способна обнаружить цель на удалении 100 миль. Причем система Arrow 3 совсем свежая и достаточно сырая. Ее испытания начались в декабре 2015 года и проходили в достаточно тепличных условиях. Бывший директор израильской программы ПРО Узи Рубин сказал, что система Qualitative military edge (QME) является первопроходцем, что само по себе подразумевает требование большого количества испытаний в жестких боевых условиях при массированном применении ракетных средств и постановке помех, а не единичные испытания в комфортных условиях. По заявлению Рубина, система  также будет в состоянии определить приоритеты атакующих ракет путем расчета их траекторий. Некоторые ракеты не будут перехватываться, если их целями являются поля и фермы, но снаряды, нацеленные на населенные пункты или важную инфраструктуру — такие как военные базы, нефтеперерабатывающие заводы и ядерные объекты — будут сбиты.

К сожалению, ничего не говорится об управляемых ракетах, производящих маневры уклонения и постановку помех, перехватить которые, судя по базовым условиям и характеристикам, израильская ПРО не сможет.  Кроме того, в апреле 2018 года израильский инсайдерский ресурс DEBKAfile сообщил, что Иран уже завершает массовую программу по модернизации сирийских ракет и ракет Хезболлы и превращению их в высокоточные. Эта модернизация касается ракет класса «земля-земля» и «берег-море».

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В случае же ядерного конфликта, в виду маленькой площади государства, совершенно не важно, попадет ли ракета в населенный пункт, или рядом. Чтобы вывести из строя всю электронику и нейтрализовать систему ПРО достаточно будет подрыва ядерной боеголовки над Израилем за пределами действия Arrow 3. Наличие у Ирана ядерного оружия и высокоточных средств доставки подтверждается фактом, что еще в 2001 году Украина продала Ирану 12 крылатых ракет Х-55 и 250 ядерных боезарядов, вместо того, чтобы передать их России по договору. Эти факты подтвердил Реза Кахлили (Reza Kahlili), бывший шпион ЦРУ, научный сотрудник EMPact America и автор книги «Время предавать» (A Time to Betray) о своей двойной жизни в составе Корпуса стражей исламской революции (Threshold Editions, Simon & Schuster, 2010), в статье The Washington Times «KAHLILI: Iran already has nuclear weapons». Да и сам Израиль поставлял Ирану в обход санкций ООН запасные части к военным реактивным системам. Об этом неоднократно сообщали западные СМИ, в частности лондонский The Telegraph в статье «US investigates illegal military equipment shipments from Israel to Iran». Видимо, для Израиля «шекели не пахнут». Если верить этим сообщениям, то шансов у израильской ПРО против иранских ракет маловато.

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Существует еще один аргумент, достаточно неприятный для Израиля. С этой проблемой столкнулись сирийские ПВО во время недавней атаки американской коалиции 105 (или 107 по американской версии) ракетами. Если с первой волной ПВО справилось, то перед массированной атакой несколькими волнами сотен ракет ресурсов достаточно ограниченной ПВО не хватает. В случае конфликта с Ираном на маленький Израиль полетят с разных направлений тысячи, если не десятки тысяч ракет различных классов. Атаки будут вестись несколькими волнами, и если с первыми израильская ПРО возможно справится, то на отражение остальных просто не хватит ресурсов. Иран задавит Израиль количеством, а качество в этом случае уже не будет играть ведущей роли. Неприемлемый ущерб будет нанесен.

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Нужно сказать, что Израиль получает ежегодную помощь от США в размере $3 млрд., которая в основном уходит на закупку американской же военной техники и совместные военные программы. Израильская ПРО разработана совместно с США. В частности, «Праща Давида» - совместный продукт израильского Rafael с американской компанией Raytheon. Партнерами для остальных систем являются Boeing и L Lockheed Martin. Самым раскрученным продуктом Raytheon является комплекс ПРО Patriot, который сейчас навязывается США всем своим вассалам. Эффективность этого комплекса была под вопросом еще с самого начала. Первое же боевое применение в 1991 году в Ираке показало весьма неоднозначные результаты.

В Ираке Patriot применялся против старых советских ракет Scuds. Первоначально США заявили о 95% перехвате Патриотом Скадов. Но в дальнейшем эта оценка была понижена до 79% в Саудовской Аравии и 40% в Израиле. Сейчас фактическая цифра успешных перехватов находится в диапазоне 2-9%. Причем цифру в 2% успешных перехватов дает именно израильская сторона. Махинации с первоначально заявленными цифрами «успешных перехватов» наглядно доказывается в статье автора книги «Dark Territory: The Secret History of Cyber War» Фреда Каплана в статье State «Patriot Games». Да и недавняя практика попыток перехвата хуситских Скадов саудовскими Патритами весьма печальна. Патриоты не могут защитить даже столицу Эр-Рияд от единичных ракет, не говоря уже о массированных атаках. Логично предположить, что все недостатки Патриота перешли и на израильские системы.

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По словам доктора Натана Фарбера, бывшего главного специалиста ракетного подразделения израильской военной промышленности, вся система ПРО не соответствует заявленным характеристикам и не работает. В статье Haaretz «The Fallibility of Iron Dome Missile Defense» Фарбер пишет об ошибочности самой концепции, а нынешняя политика, основанная на оборонительных ракетах (Arrow 2, Arrow 3, David Sling, Patriot и Iron Dome), в корне ошибочна и не выполнит свои функции. Система внушает опасную иллюзию, что Израиль защищен от ракетных ударов. Касаемо перехвата баллистических ракет, последние испытания показали 50%-ю эффективность систем. После улучшений испытания не проводились, и говорить сейчас о какой-то эффективности не приходится.

Еще в 2010 году доктор Реувен Педатцур заявил, что «Израиль инвестирует миллиарды долларов в разработку оборонительных систем, которые не будут эффективными во время кризиса, и формирует ошибочную стратегию борьбы с угрозой баллистических ракет». Педатцур убедительно фактологически доказывает, что любая перспективная и финансируемая в настоящее время система противоракетной обороны способна только потенциально сдерживать первые двести или триста атакующих ракет. Для успешного сдерживания же требуются тысячи и десятки тысяч противоракет, чего нет до настоящего времени.

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Еще один фактор, который не звучит в парадных реляциях израильских политиков, это наличие у Ирана современных средств радиоэлектронной борьбы РЭБ. Как-то крайне быстро из информационного пространства исчез факт того, что еще в апреле 2012 года с помощью модернизированного и поставленного Россией не самого современного на тот момент комплекса 1Л222 «Автобаза» был перехвачен самый современный и секретный беспилотник США Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. И не просто уничтожен, RQ-170 был раскодирован, управление над ним перехвачено, а сам он абсолютно целеньким был посажен на иранский аэродром. С тех пор прошло 6 лет, но возможности иранских систем РЭБ только увеличились. И, безусловно, в случае военного конфликта с Израилем все они будут применены, на что не рассчитаны ни средства нападения, ни противоракетной обороны Израиля.

На что же рассчитывает Израиль в войне с Ираном? Создается впечатление, что противостояние не перейдет в горячую стадию, а ограничится исключительно информационной агрессией и локальными военными операциями прокси-формирований. Однако даже они вполне могут переместиться на территорию Израиля, тем более что формирования Хезболлы закончили свою миссию в Сирии и возвращаются на территорию Ливана, где на прошлой неделе во время выборов крайне усилили свои позиции в парламенте. Учитывая, что Израиль неоднократно официально заявлял, что собирается вторгнуться на территорию Ливана, то Хезболле даже не надо искать повода в нарушении израильскими ВВС воздушного пространства и ракетных атак из него, чтобы атаковать объекты не только на территории Израиля, но и в акватории Средиземного моря. В том числе и объекты газовой инфраструктуры, что автоматически приведет к Большой войне. А учитывая факт открытия посольства США в Иерусалиме, эта война становится более чем реальной.

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Интересно наблюдать, как угрозы войны и уничтожения меняют взгляды, убеждения и риторику израильских политиков. Абсолютно светский человек, занимающий должность министра обороны, лидер светской сионистской партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман в упомянутом мною в начале статьи интервью в частности сказал:

«Мир на Ближнем Востоке наступит с приходом Мошиаха».

Если бы эти слова прозвучали из уст лидеров недавно воссозданного Синедриона, большинство светских, либеральных и сионистских израильтян только посмеялись бы над ними. Но факт того, что министр обороны в грядущей войне и новом, наступившем после нее мире, рассчитывает не на ЦАХАЛ, а только на Мошиаха (в православной традиции – Антихриста), говорит о многом. Израиль готов уйти в небытие, но захватить с собой всю Планету. Согласится ли с этим Планета и поддастся ли на шантаж? Думаю, однозначно нет. Израиль уйдет, а Планета останется. В этой ситуации остается только надеяться на благоразумие и адекватность нынешних израильских руководителей и на присущую еврейскому народу прагматичность.

Александр Никишин, "Колокол России"

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