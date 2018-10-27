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Израиль увидел связь между ракетами ХАМАС и руководствами Сирии и Ирана

27 октября 2018, 18:09  •  64 • В мире
Официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус обвинил Дамаск и Тегеран в ночном ракетном ударе по территории Израиля.
Палестинская группировка «Исламский джихад» получила приказ провести ночной ракетный обстрел Израиля непосредственно от властей Сирии и Ирана. С таким обвинением выступил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус 27 октября.
«Мы видим явную связь между палестинским «Исламским джихадом», режимом Дамаска и Корпусом стражей исламской революции», - заявил он в своем выступлении.
Ранее ВВС Израиля нанесли удары по целям в секторе Газа, заявив впоследствии об уничтожении объектов палестинского движения ХАМАС. Это стало ответом на предшествовавшие ракетные удары, осуществленные палестинцами из сектора.
В то же время, по наблюдениям экспертов, пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении 10 палестинских ракет, в то время как выпущено было 30. Таким образом, полагают наблюдатели, система ПВО Израиля пропустила две трети ракет ХАМАС, чем объясняются взрывы на территории Израиля.
14 мая в секторе Газа начались антиизраильские выступления после объявленного решения о переносе посольства США в Иерусалим. Израиль считает древний город своей неделимой столицей, хотя по международным соглашениям Палестине отведена восточная часть города.

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