|
Израиль увидел связь между ракетами ХАМАС и руководствами Сирии и Ирана
27 октября 2018, 18:09 • 64 • В мире
Официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус обвинил Дамаск и Тегеран в ночном ракетном ударе по территории Израиля.
Палестинская группировка «Исламский джихад» получила приказ провести ночной ракетный обстрел Израиля непосредственно от властей Сирии и Ирана. С таким обвинением выступил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус 27 октября.
«Мы видим явную связь между палестинским «Исламским джихадом», режимом Дамаска и Корпусом стражей исламской революции», - заявил он в своем выступлении.
Ранее ВВС Израиля нанесли удары по целям в секторе Газа, заявив впоследствии об уничтожении объектов палестинского движения ХАМАС. Это стало ответом на предшествовавшие ракетные удары, осуществленные палестинцами из сектора.
В то же время, по наблюдениям экспертов, пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении 10 палестинских ракет, в то время как выпущено было 30. Таким образом, полагают наблюдатели, система ПВО Израиля пропустила две трети ракет ХАМАС, чем объясняются взрывы на территории Израиля.
14 мая в секторе Газа начались антиизраильские выступления после объявленного решения о переносе посольства США в Иерусалим. Израиль считает древний город своей неделимой столицей, хотя по международным соглашениям Палестине отведена восточная часть города.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
23 октября 2018, 00:24
|
25 октября 2018, 04:24
|
26 октября 2018, 09:39
|
25 октября 2018, 17:24
|
25 октября 2018, 13:54
|
24 октября 2018, 16:54
|
20 октября 2018, 23:39