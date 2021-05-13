Израиль устроил показательные "чистки" - палестинский лидер

Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках в Иерусалиме. "Оккупант практикует военные преступления", - заявил Махмуд Аббас.

Израиль совершает военные преступления и проводит этнические чистки, направленные против палестинцев, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Его слова передаёт телеканал Al Jazeera.

Палестинский лидер выступил с речью на фоне разгорающегося конфликта между Израилем и Палестиной. Стороны наносят друг по другу ракетные удары, под которыми гибнет мирное население. Конфликт не утихает уже несколько дней.

Израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме,

- прокомментировал ситуацию президент Палестины.

Он добавил, что Иерусалим - навеки столица Государства Палестина и никакой альтернативы палестинский народ не приемлет.