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Израиль устроил показательные "чистки" - палестинский лидер

13 мая 2021, 00:05  •  30 • Политика
Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках в Иерусалиме. "Оккупант практикует военные преступления", - заявил Махмуд Аббас.
Израиль совершает военные преступления и проводит этнические чистки, направленные против палестинцев, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Его слова передаёт телеканал Al Jazeera.
Палестинский лидер выступил с речью на фоне разгорающегося конфликта между Израилем и Палестиной. Стороны наносят друг по другу ракетные удары, под которыми гибнет мирное население. Конфликт не утихает уже несколько дней.
Израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме,
- прокомментировал ситуацию президент Палестины.
Он добавил, что Иерусалим - навеки столица Государства Палестина и никакой альтернативы палестинский народ не приемлет.

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