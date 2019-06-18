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Израиль упросил Штаты "лишить" свои истребители F-35 "невидимости" - СМИ

18 июня 2019, 00:39  •  27 • В мире
Израиль настоял на добавлении для F-35 топливных баков. Как сообщают СМИ, американская сторона уже начала работу по обеспечению истребителя соответствующим оборудованием, которое, как отмечают эксперты, отрицательно скажется на "невидимости" машин для радаров.
Американская компания сейчас ведет работы для того, чтобы обеспечить истребитель F-35A и его израильский вариант F-35I возможностью нести два подвесных топливных бака. Объем каждого – по 2700 литров.
Эксперты уже отметили, что подобное нововведение отрицательно скажется на "невидимости" самолетов для радаров. Об этом говорится в издании Aviation Week.
Израильская сторона настаивает на топливных баках, потому что это "увеличит" дальность действия истребителя.
В издании The War Zone между тем предполагают, что такие запросы от Тель-Авива поступили потому, что в его распоряжении слишком маленькое количество танкеров и, соответственно, приходится рассчитывать лишь на топливную емкость истребителя.

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