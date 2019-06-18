Израиль упросил Штаты "лишить" свои истребители F-35 "невидимости" - СМИ

Американская компания сейчас ведет работы для того, чтобы обеспечить истребитель F-35A и его израильский вариант F-35I возможностью нести два подвесных топливных бака. Объем каждого – по 2700 литров.

Эксперты уже отметили, что подобное нововведение отрицательно скажется на "невидимости" самолетов для радаров. Об этом говорится в издании Aviation Week.

Израильская сторона настаивает на топливных баках, потому что это "увеличит" дальность действия истребителя.

В издании The War Zone между тем предполагают, что такие запросы от Тель-Авива поступили потому, что в его распоряжении слишком маленькое количество танкеров и, соответственно, приходится рассчитывать лишь на топливную емкость истребителя.