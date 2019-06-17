Израиль уничтожит С-300 «умной бомбой»

Уничтожение ЗРК С-300, которые Россия в прошлом году передала Сирии, похоже, стало в Израиле маниакальной идеей. Каких только вариантов избавления от комплексов, которые не позволяют ВВС Израиля хозяйничать в чужом воздушном пространстве, не обсуждалось в мировых СМИ. Но самый, казалось бы, реальный вариант лопнул. Американские условные «невидимки» F-35 не рискуют подставляться под зенитные ракеты С-300. И это правильно, поскольку этот истребитель-бомбардировщик стоит очень дорого. Потерять было бы жалко.

И вот теперь предлагается абсолютно противоположный с точки зрения финансовых затрат вариант. Дешевый способ уничтожения С-300 заключается в применении созданной в компании «Рафаэль», являющейся ведущей израильской фирмой по разработке ракетного оружия, планирующей бомбы Spice-250. Весит она 250 не килограммов, а фунтов, что эквивалентно приблизительно 115 кг.

Вначале о дешевизне. Относительной, конечно, в сравнении с использованием ракет. Вот что говорит об этой бомбе вице-президент «Рафаэля» Орен Уриель: «Во всем мире сокращаются оборонные бюджеты, поэтому клиенты заинтересованы в низкой цене, но не готовы идти на компромиссы. В данном случае они получат небольшой и недорогой продукт».

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Уриел, как и остальные комментаторы, называет Spice-250 «умной бомбой». На том основании, что она имеет оптоэлектронную головку самонаведения, которая выслеживает на земле объекты, изображения которых совпадают с «картинками», заложенными в память бомбы. До захвата ГСН цели на среднем участке маршрута работает инерциальная система управления с GPS-коррекцией. Разработчики утверждают, что бомба высокоустойчива к системам подавления сигнала GPS. Правда, такая устойчивость не вполне понятна, когда сигнал блокируется полностью. Или искажается, как это могут делать некоторые российские комплексы радиоэлектронной борьбы.

Причем процесс программирования Spice-250 прост и может осуществляться пилотом во время полета. Так что бомба универсальная — ЗРК для нее лишь один из возможных объектов атаки. Во время испытаний бомбу наводили, например, на движущийся пикап с дистанционным управлением, без водителя.

Еще необходимо сказать, что планировать бомба способна на расстояние до 100 км в зависимости от скорости носителя и высоты бомбометания. В связи с чем в Израиле говорят, что пилотам истребителей (это, разумеется, дешевые F-16, а не F-35) нет необходимости заходить в зону ПВО противника. То есть сбрасывать Spice-250 можно с безопасного расстояния. При этом радары противника эти бомбы не разглядят, потому что они «маленькие».

Круговое вероятное отклонение составляет 3 метра. При невысоком весе боевой части, равном 60 кг, данную характеристику признать превосходной не получается.

F-16 способен брать до 16 бомб Spice-250, что предопределено не их суммарной массой, а количеством свободных узлов подвески. Боевые части двух типов — осколочно-фугасные и проникающие. Бронебойных, судя по информации от разработчика, не предусмотрено. Правда, они могут появиться в следующих модификациях.

Ну, и напоследок надо сказать, что Spice-250 в ВВС Израиля пока еще нет. Ожидается, что они будут приняты на вооружение во второй половине 2019 года.

Так стоит ли сирийцам дрожать от страха, когда на F-16 начнут подвешивать Spice-250?

Начнем с того, что надежда на то, что носитель новой бомбы отбомбится, не входя в зону действия системы ПВО противника, ошибочна. Комплексы С-300ПМ2, переданные Сирии, имеют дальность поражения зенитными ракетами воздушных целей в 200 км. Ну, а РЛС обнаружения заметят приближающиеся израильские истребители еще дальше — за 300 км.

Радиолокационная малозаметность бомб (хоть относительно данной характеристики не имеется никаких цифровых данных) — это отнюдь не катастрофа для С-300ПМ2. Если в малозаметных истребителях пятого поколения радиолокационная малозаметность достигается за счет хитроумной геометрии планера, то для планирующих бомб такой вариант не подходит. У них должна быть хорошая аэродинамика, чтобы без помощи двигателя как можно больше пролететь от точки сброса. И небольшие размеры бомбы — это не слишком эффективный способ снижения эффективной площади рассеяния (ЭПР). Стратегическая РЛС «Дон-2» в ходе российско-американских учений прошлого века обнаружила в космосе металлический шар диаметром 10 см на расстоянии в 4000 км.

РЛС С-300, конечно, сильно не дотягивает по возможностям до «Дона-2». Но низковысотный радиолокатор 76Н6 комплекса С-300ПМ2 должен прекрасно засекать израильские планирующие бомбы. Он обнаруживает цель с ЭПР 0,02 кв.м. (у Spice-250 никак не может быть меньше) на расстоянии в 90 км. То есть почти сразу же после произведенного бомбометания.

Также необходимо учесть и еще два обстоятельства. Во-первых, планирующие бомбы имеют дозвуковую скорость. У нашего зенитно-ракетного комплекса есть достаточно времени, чтобы отреагировать на каждую Spice-250, если F-16 сбросит их 16 штук. Во-вторых, интервал между пусками зенитных ракет у С-300ПМ2 равен трем секундам.

Но есть еще и в-третьих. Зенитно-ракетные комплексы средств ПВО средней дальности, к которым относится и С-300, не эксплуатируются без прикрытия их объектовыми ЗРК малой дальности.

В сирийской армии в качестве такого средства используется зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Для защиты от планирующих бомб, какими бы «умными» они ни были, его более чем достаточно. «Панцирь-С1» имеет дальность поражения 20 км, высоту — 15 км. Он может использоваться против воздушных целей, скорость которых превышает 3 М, а нижний предел ЭПР порядка 0,03−0,06 кв.м. Интервал между пусками ракет — 1,5 секунды.

Ну, и наконец, о «мозгах» бомбы, которую якобы ничто не в состоянии отклонить от заданного маршрута. Оказывается, может. Существуют средства РЭБ, подавляющие сигнал GPS, который используется в наведении бомбы на цель. Правда, неизвестно, располагает ли такими комплексами сирийские войска. Можно еще сказать о воздействии РЭБ на работу электроники «умной» бомбы. Однако делать этого мы не станем, поскольку сирийские радиотехнические войска такими комплексами точно не обладают.

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И теперь о мнимой уникальности бомбы Spice-250. Близкими характеристиками обладают американские планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon. Более того, ВВС Израиля ими располагает, поскольку AGM-154 входят в состав штатного вооружения истребителей F-16 и F-15. Их максимальная дальность полета достигает 130 км. Наведение на цель — инерциальное с коррекцией по сигналу GPS. На финальном участке маршрута начинает работать инфракрасная ГСН.

Надо сказать, что матричная ГСН видит не бесформенное тепловое пятно, а тепловую сигнатуру объекта. Что с точки зрения идентификации близко по результату, получаемому оптоэлектронной ГСН израильской бомбы. При этом у одной из модификаций AGM-154 есть обратная связь с запустившим ее носителем, что позволяет увеличить точность наведения на подвижные цели.

Американская бомба посолиднее израильской, масса ее боевой части достигает 480 кг.

Собственно, бомбы семейства Spice на вооружении ВВС Израиля уже имеются. Это 1000-фунтовые и 2000-фунтовые планирующие боеприпасы, в которых использована точно такая же система наведения на цель, как и в Spice-250. И их израильская авиация уже использует при нанесении ударов по сирийской территории. Однако ни одна из 24-х пусковых установок С-300ПМ2, которыми располагает Сирия, от них не пострадала.

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