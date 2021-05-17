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Израиль уничтожил палестинскую подлодку

17 мая 2021, 16:50  •  149 • Политика
Фото: imago stock&people/ www.globallookpress.com
Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты
Израильские военные нанесли удар по судну, которое идентифицировали как подводное оружие движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства в понедельник, 17 мая.
Субмарину заметили с воздуха и нанесли по ней удар сразу с корабля и самолета ЦАХАЛ.
"Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах",
– приводит РИА "Новости" сообщение израильской стороны.
Вооруженный конфликт между Израилем и палестинским сектором Газа возобновился 10 мая. С тех пор взаимные ракетные удары не прекращаются. Благодаря системе ПВО "Железный купол" Израилю удается перехватить часть снарядов, однако более половины достигают цели. В ответ Израиль бьет по военным и жилым объектам, которые могут быть связаны с движением ХАМАС.
Всего со стороны Газы прилетело более 3 тысяч ракет, и обстрелы могут продолжиться, поскольку ХАМАС использует дешевые самодельные боеприпасы, которыми успело запастись в большом количестве. У Израиля же, по некоторым данным, ракеты-перехватчики уже на исходе.
В связи с этим не исключено, что Тель-Авив предпримет более решительные и жесткие действия в ближайшее время. На днях официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус уже сообщил, что военным приказано быть готовыми начать наземную операцию на территории палестинского анклава, но пока это решение не принято.
При этом с обеих сторон есть многочисленные жертвы. По последним данным, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Среди палестинцев – 220 погибших, в том числе десятки детей, передает палестинский минздрав.
Международные усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта пока не приносят успеха. По даннымThe Times of Israel, США уже трижды блокировали в Совбезе ООН документ, требующий от обеих сторон немедленного прекращения огня и перехода к переговорам.

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