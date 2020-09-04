|
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
04 сентября 2020, 02:15 • 67 • В мире
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска. По информации местных СМИ, атаку совершил Израиль.
В Сирии совершён очередной ракетный удар со стороны Израиля, утверждает источник телеканала "Ихбария". По данным СМИ, атака была произведена по военной базе Тифор.
Собеседник канала уточнил, что налёт был совершён поздним вечером 2 сентября. Израиль запустил ракеты со стороны Ат-Танфа в направлении аэропорта Тифор.
Сирия, в свою очередь, активизировала системы ПВО. Сообщается, что ПВО отразили ракетный удар, сбив большую часть целей.
При этом, передаёт "Ихбария", материальный ущерб всё же был нанесён.
РИА Новости напоминает, что Израиль сутками ранее атаковал окрестности Дамаска. Самолёты ударили по объектам армии САР в южном пригороде Дамаска. В результате погибли двое сирийских военнослужащих, ещё семеро получили ранения.
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2020, 19:35
|
28 августа 2020, 23:35
|
01 сентября 2020, 03:40
|
30 августа 2020, 13:10
|
03 сентября 2020, 05:10
|
03 сентября 2020, 03:20
|
01 сентября 2020, 07:20