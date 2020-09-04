Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит и...
Главная / В мире

Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт

04 сентября 2020, 02:15  •  67 • В мире
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска. По информации местных СМИ, атаку совершил Израиль.
В Сирии совершён очередной ракетный удар со стороны Израиля, утверждает источник телеканала "Ихбария". По данным СМИ, атака была произведена по военной базе Тифор.
Собеседник канала уточнил, что налёт был совершён поздним вечером 2 сентября. Израиль запустил ракеты со стороны Ат-Танфа в направлении аэропорта Тифор.
Сирия, в свою очередь, активизировала системы ПВО. Сообщается, что ПВО отразили ракетный удар, сбив большую часть целей.
При этом, передаёт "Ихбария", материальный ущерб всё же был нанесён.
РИА Новости напоминает, что Израиль сутками ранее атаковал окрестности Дамаска. Самолёты ударили по объектам армии САР в южном пригороде Дамаска. В результате погибли двое сирийских военнослужащих, ещё семеро получили ранения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 21:40
Лучшего американского пилота сбили всего за 18 секунд
03 сентября 2020, 14:20
"Завещание" Абэ? Кандидат в премьеры Японии раскрыл позицию по Курилам
03 сентября 2020, 19:50
"Крымский" мост на японский лад: Депутат предложил курильскую альтернативу
03 сентября 2020, 19:45
«Мы в целом не приемлем санкционного языка»: в Кремле не видят в ситуации с Навальным причин для рестрикций против РФ
03 сентября 2020, 11:30
«Защищать международную справедливость»: Си Цзиньпин пообещал Путину вместе с Россией охранять итоги Второй мировой
03 сентября 2020, 18:00
Сын леди Дианы поработал на огороде в память о матери
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустины...
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
03 сентября 2020, 23:30
От эвтаназии до Новой Зеландии: Что будет с Навальным дальше? Назван лучший сценарий
03 сентября 2020, 23:30
Самолёты США и Британии сунулись к границе РФ через несколько часов после норвежцев
03 сентября 2020, 23:30
Россия "зарвалась": NYT призвала Трампа одёрнуть Москву
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.