Израиль учится уничтожать российские С-400 и опять ждет уступок от Кремля

В ближайшие дни секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отправится в священный город Иерусалим. Там у него 24−25 июня состоятся переговоры с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Помимо американца на встречах будет присутствовать и руководитель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже окрестил это событие «историческим», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его «важным контактом».

Официально об этой встрече сообщается немного — Песков сказал лишь о том, что будет обсуждаться вопрос ближневосточного урегулирования. Особенно он указал на ситуацию в Сирии. Вот и все.

Но, кажется, причин для встречи намного больше, чем банальное обсуждение положения вещей в пылающем Ближнем Востоке. Будь иначе, вряд ли бы Нетаньяху говорил о какой-то «историчности и беспрецедентности». Разумеется, от самого факта организации этой встречи выигрывает больше всего именно Израиль. Во-первых, само место встречи очень символично. Иерусалим. Священный город, за который много крови пролилось. Но с недавних пор им завладел Израиль, с чем категорически несогласно большинство государств мира. Споры о статусе города идут уже давно, но в прошлом году поставить точку в этой истории решил Дональд Трамп, который официально признал Иерусалим столицей еврейского государства. Все выступили с протестом. К слову, Москва была в списке тех, кто активно осуждал поспешность американского президента. Но вот теперь Патрушев без проблем летит в тот самый Иерусалим. Для встречи с кем? С советником Дональда Трампа, с одним из самых фанатичных ястребов… И, кажется, это вообще никого не смущает, все довольны — и Болтон с Трампом, и Нетаньяху с Бен-Шаббатом. И даже российская сторона заявляет о важности визита…

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Особо примечательно, что сейчас, незадолго до этой встречи, израильские ВВС проводят широкомасштабные учения. Пилоты ЦАХАЛ отрабатывают планы атаки и противодействия Хезболле и Ирану. Все бы ничего, так вот только летчики отрабатывают прорыв и уничтожение российских комплексов С-300 и С-400. Предположим, что уметь эффективно противостоять С-300 им нужно по той причине, что эти ЗРК есть на вооружении у Ирана. Но что по поводу С-400? В регионе они представлены очень ограниченно — в Сирии есть некоторое количество установок, но эксплуатируются они не сирийцами или иранцами, а нашими военными. Получается, что Тель-Авив допускает конфронтацию с РФ, раз уж отрабатывает уничтожении С-400. Кстати, сам Нетаньяху посетил эти учения и восторженно о них отзывался.

Впрочем, возможно, на Патрушева возложена миссия добиться экономических выгод для России. Какое-то время назад у РФ с Израилем дела шли не лучшим образом — если не забыли, то по вине ЦАХАЛ был сбит наш Ил-20. После этого Путин даже прекратил контакты с Нетаньяху, и этим Москва вроде бы как хотела проучить Тель-Авив. Но так вышло, что спустя какое-то время на праздновании столетнего юбилея окончания Первой мировой войны наш президент сам подошел к Нетаньяху и завел с ним милую беседу. Во всяком случае, на кадрах видно, как старые друзья мило друг другу улыбаются. Вот с тех самых пор пошли слухи, что Путин подошел к Нетаньяху и предложил сделку. Суть ее такова — Израиль ходатайствует перед США за РФ, стараясь вывести ее компании из-под антииранских санкций, а Москва закрывает глаза на израильские атаки в САР и отодвигает персов подальше от Голанских высот. Быть может, Болтон и Патрушев как раз сейчас и будут это обсуждать наряду со многими другими вопросами? Все-таки РФ сдержала свое обещание — Тель-Авив может беспрепятственно бомбить Сирию, не боясь даже осуждения. За последнее время таких атак было много, и все они прошли безболезненно для Израиля. Может, теперь пришла пора Нетаньяху держать свое слово?

Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что стороны должны собраться для обсуждения конкретной сделки по Сирии, но тут предметом обсуждения будут, скорее, не какие-то экономические вопросы, а, по сути, дележка зон влияния в арабской республике.

— Это будет обсуждение конкретных вопросов, а не декларирование лозунгов. Именно поэтому в Иерусалим едет не Лавров и не Шойгу, а именно Патрушев. Грубо говоря, они будут обсуждать, что и сколько стоит. Что за что можно получить. Израилю, как всегда нужно, чтобы их не тревожил Иран. Россия выступает посредником между Израилем и Ираном, так как между собой они не контактирует. Вот сейчас Патрушев и выслушает, что хочет Тель-Авив, и в ответ озвучит определенные претензии Тегерана. А вот с США все несколько иначе. Нам нужно донести им, что в Ирак они ввязались, пускай там и заканчивают, а вот в Сирию пришла Россия. Как-нибудь сами разберемся, без Вашингтона.

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«СП»: — На фоне напряженности с Ираном, США решили отправить в регион еще 1000 военных.

— Кто знает, может быть, эти люди нужны для того, чтобы сдерживать проамериканскую оппозицию в Сирии. Но с другой стороны было бы лучше, если бы они не своих солдат отправляли на Ближний Восток, а всех эти оппозиционеров и прочих проблемных людей собирали и вывозили куда-нибудь в Иорданию или в другую страну, с которой у них хорошие отношениях. Возможно, Патрушев об этом и скажет.

«СП»: — Не рассматриваете эту встречу в контексте возможной договоренности между Нетаньяху и Путиным по вопросу вывода российских энергетических компаний из-под антииранских санкций?

— Очень даже может быть, но тут есть одно но. США и Израиль, конечно, союзники, но Нетаньяху не в самых лучших отношениях с Вашингтоном. С Обамой у него вообще ничего не ладилось — не любили они друг друга. С Трампом нормально, однако с остальной элитой Штатов — неважно. Так что, я думаю, Нетаньяху не обладает достаточным влиянием на Вашингтон, чтобы пролоббировать такой проект. Во-вторых, для России это было бы как-то унизительно — все-таки мы суверенная страна, и с кем хотим, с тем и сотрудничаем на своих условиях.

«СП»: — Тем не менее, нельзя отрицать огромного влияния США на мировую экономику.

— Это, конечно, да, но санкциями они нас и так уже обложили, так что пора бы привыкнуть и научиться действовать в соответствии с суверенными интересами.