Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Сфальсифицированы: В МИД России ответили на материалы по делу МН17
Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»
Список подозреваемых в гибели MH-17 обнародовали к саммиту ЕС
Главная / Война

Израиль учится уничтожать российские С-400 и опять ждет уступок от Кремля

20 июня 2019, 01:24  •  47 • Война
В ближайшие дни секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отправится в священный город Иерусалим. Там у него 24−25 июня состоятся переговоры с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Помимо американца на встречах будет присутствовать и руководитель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже окрестил это событие «историческим», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его «важным контактом».
Официально об этой встрече сообщается немного — Песков сказал лишь о том, что будет обсуждаться вопрос ближневосточного урегулирования. Особенно он указал на ситуацию в Сирии. Вот и все.
Но, кажется, причин для встречи намного больше, чем банальное обсуждение положения вещей в пылающем Ближнем Востоке. Будь иначе, вряд ли бы Нетаньяху говорил о какой-то «историчности и беспрецедентности». Разумеется, от самого факта организации этой встречи выигрывает больше всего именно Израиль. Во-первых, само место встречи очень символично. Иерусалим. Священный город, за который много крови пролилось. Но с недавних пор им завладел Израиль, с чем категорически несогласно большинство государств мира. Споры о статусе города идут уже давно, но в прошлом году поставить точку в этой истории решил Дональд Трамп, который официально признал Иерусалим столицей еврейского государства. Все выступили с протестом. К слову, Москва была в списке тех, кто активно осуждал поспешность американского президента. Но вот теперь Патрушев без проблем летит в тот самый Иерусалим. Для встречи с кем? С советником Дональда Трампа, с одним из самых фанатичных ястребов… И, кажется, это вообще никого не смущает, все довольны — и Болтон с Трампом, и Нетаньяху с Бен-Шаббатом. И даже российская сторона заявляет о важности визита…
Читайте также
Крымчане зовут Зеленского в гости, чтобы сам увидел, какие они украинцы Могут ли главы России и Украины обсудить вопрос принадлежности полуострова на встрече в Симферополе
Особо примечательно, что сейчас, незадолго до этой встречи, израильские ВВС проводят широкомасштабные учения. Пилоты ЦАХАЛ отрабатывают планы атаки и противодействия Хезболле и Ирану. Все бы ничего, так вот только летчики отрабатывают прорыв и уничтожение российских комплексов С-300 и С-400. Предположим, что уметь эффективно противостоять С-300 им нужно по той причине, что эти ЗРК есть на вооружении у Ирана. Но что по поводу С-400? В регионе они представлены очень ограниченно — в Сирии есть некоторое количество установок, но эксплуатируются они не сирийцами или иранцами, а нашими военными. Получается, что Тель-Авив допускает конфронтацию с РФ, раз уж отрабатывает уничтожении С-400. Кстати, сам Нетаньяху посетил эти учения и восторженно о них отзывался.
Впрочем, возможно, на Патрушева возложена миссия добиться экономических выгод для России. Какое-то время назад у РФ с Израилем дела шли не лучшим образом — если не забыли, то по вине ЦАХАЛ был сбит наш Ил-20. После этого Путин даже прекратил контакты с Нетаньяху, и этим Москва вроде бы как хотела проучить Тель-Авив. Но так вышло, что спустя какое-то время на праздновании столетнего юбилея окончания Первой мировой войны наш президент сам подошел к Нетаньяху и завел с ним милую беседу. Во всяком случае, на кадрах видно, как старые друзья мило друг другу улыбаются. Вот с тех самых пор пошли слухи, что Путин подошел к Нетаньяху и предложил сделку. Суть ее такова — Израиль ходатайствует перед США за РФ, стараясь вывести ее компании из-под антииранских санкций, а Москва закрывает глаза на израильские атаки в САР и отодвигает персов подальше от Голанских высот. Быть может, Болтон и Патрушев как раз сейчас и будут это обсуждать наряду со многими другими вопросами? Все-таки РФ сдержала свое обещание — Тель-Авив может беспрепятственно бомбить Сирию, не боясь даже осуждения. За последнее время таких атак было много, и все они прошли безболезненно для Израиля. Может, теперь пришла пора Нетаньяху держать свое слово?
Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что стороны должны собраться для обсуждения конкретной сделки по Сирии, но тут предметом обсуждения будут, скорее, не какие-то экономические вопросы, а, по сути, дележка зон влияния в арабской республике.
— Это будет обсуждение конкретных вопросов, а не декларирование лозунгов. Именно поэтому в Иерусалим едет не Лавров и не Шойгу, а именно Патрушев. Грубо говоря, они будут обсуждать, что и сколько стоит. Что за что можно получить. Израилю, как всегда нужно, чтобы их не тревожил Иран. Россия выступает посредником между Израилем и Ираном, так как между собой они не контактирует. Вот сейчас Патрушев и выслушает, что хочет Тель-Авив, и в ответ озвучит определенные претензии Тегерана. А вот с США все несколько иначе. Нам нужно донести им, что в Ирак они ввязались, пускай там и заканчивают, а вот в Сирию пришла Россия. Как-нибудь сами разберемся, без Вашингтона.
Читайте также
«Ночной суперохотник» добудет для России победу в Сирии Новая техника станет настоящим кошмаром для врагов
«СП»: — На фоне напряженности с Ираном, США решили отправить в регион еще 1000 военных.
— Кто знает, может быть, эти люди нужны для того, чтобы сдерживать проамериканскую оппозицию в Сирии. Но с другой стороны было бы лучше, если бы они не своих солдат отправляли на Ближний Восток, а всех эти оппозиционеров и прочих проблемных людей собирали и вывозили куда-нибудь в Иорданию или в другую страну, с которой у них хорошие отношениях. Возможно, Патрушев об этом и скажет.
«СП»: — Не рассматриваете эту встречу в контексте возможной договоренности между Нетаньяху и Путиным по вопросу вывода российских энергетических компаний из-под антииранских санкций?
— Очень даже может быть, но тут есть одно но. США и Израиль, конечно, союзники, но Нетаньяху не в самых лучших отношениях с Вашингтоном. С Обамой у него вообще ничего не ладилось — не любили они друг друга. С Трампом нормально, однако с остальной элитой Штатов — неважно. Так что, я думаю, Нетаньяху не обладает достаточным влиянием на Вашингтон, чтобы пролоббировать такой проект. Во-вторых, для России это было бы как-то унизительно — все-таки мы суверенная страна, и с кем хотим, с тем и сотрудничаем на своих условиях.
«СП»: — Тем не менее, нельзя отрицать огромного влияния США на мировую экономику.
— Это, конечно, да, но санкциями они нас и так уже обложили, так что пора бы привыкнуть и научиться действовать в соответствии с суверенными интересами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
19 июня 2019, 15:39
Перемирия нет: ВСУ обстреливают Донецк
17 июня 2019, 18:09
Асад атакует армию Эрдогана, нарываясь на жесткий ответ
20 июня 2019, 01:24
Израиль учится уничтожать российские С-400 и опять ждет уступок от Кремля
19 июня 2019, 05:54
«Хорошая война» Владимира Путина
18 июня 2019, 10:24
«Ночной суперохотник» добудет для России победу в Сирии
17 июня 2019, 14:54
Преступники найдены? Кто убил Захарченко и Моторолу
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 01:24
"У нас было бы на 20 млн граждан больше": Жириновский оценил, сколько потер...
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
20 июня 2019, 01:24
Жириновский против "предателей русского народа": Как русские в своей стране...
20 июня 2019, 01:09
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
16 июня 2019, 06:24
Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. Люди, догоняя президента, падали
14 июня 2019, 02:24
Порошенко должен ответить: В США призвали отправить экс-президента Украины за решетку
15 июня 2019, 07:39
Что США покупают в России
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
15 июня 2019, 15:39
Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.