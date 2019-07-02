Израиль требует наказать русских? Авиажурналист намекнул на вину России в гибели мирных сирийцев

Удары израильских военных в Сирии обрастают все новыми подробностями. Официальные представители в Израиле традиционно скупы на комментарии. Последний удар по Дамаску, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети, стал одним из сильнейших. Однако раскаяния не последовало. Более того, в израильском сегменте информационного пространства от имени некоего "известного специалиста" распространяются сведения о том, что военные не целились по мирным жителям, а были... обмануты Россией. Мол, сработали средства РЭБ, в результате чего прицел сбился. А значит, делает вывод уже Avia.pro, "Израиль предложил России отвечать за гибель сирийцев".

Вернемся к тому, что говорит "известный специалист". Так, в материале представляют авиационного журналиста Бабака Тагави (Babak Taghvaee). Он говорит, что "помехи вызвали отклонение нескольких крылатых ракет, запущенных Израилем; вместо того чтобы ударить по исследовательскому центру Минобороны Сирии, некоторые попали в населенные районы, причинив смерть гражданским лицам".

В то же время собственный аналитик Avia.pro считает доводы Тагави странными.

"...обвинения в адрес России могут свидетельствовать о том, что эта страна развернула против России информационную войну, о чём, к слову, в Минобороны РФ недавно предупреждали", - приводятся слова аналитика.

Фото: Twitter/BabakTaghvaee

В целом же собеседник издания считает, даже если российские РЭБ и глушили сигнал - это разумная защита от "необоснованной агрессии Израиля", и обвинять Россию в помощи Сирии не стоит.