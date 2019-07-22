Израиль тайно перебросил бульдозеры и военных для сноса палестинской деревни - СМИ

Напомним, пограничный барьер отделяет территорию Израиля от Западного берега Иордана. Палестинцы боятся, что ликвидация деревни станет прецедентом для сноса других палестинских населенных пунктов, расположенных вдоль барьера длиной 700 км.

В июне Верховный суд Израиля постановил, что палестинцами был нарушен запрет на возведение населенных пунктов, поэтому они должны быть снесены. Суд предложил жителям демонтировать свои постройки, установив крайний срок для этого в минувшую пятницу.

В ночь на понедельник израильские военные в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан арестовали 19 палестинцев. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, палестинцы разыскивались по подозрению в террористической деятельности и участии в массовом терроре.