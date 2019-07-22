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Израиль тайно перебросил бульдозеры и военных для сноса палестинской деревни - СМИ

22 июля 2019, 10:09  •  20 • В мире
Власти Израиля провели подготовку сноса палестинской деревни Сур-Бахер, сооруженной вопреки запрету за пограничным барьером в пригороде Восточного Иерусалима. Для этого Израиль перебросил под покровом ночи бульдозеры, наряд военных и полиции, однако сведения стали известны журналистам агентства "Синьхуа".
Напомним, пограничный барьер отделяет территорию Израиля от Западного берега Иордана. Палестинцы боятся, что ликвидация деревни станет прецедентом для сноса других палестинских населенных пунктов, расположенных вдоль барьера длиной 700 км.
В июне Верховный суд Израиля постановил, что палестинцами был нарушен запрет на возведение населенных пунктов, поэтому они должны быть снесены. Суд предложил жителям демонтировать свои постройки, установив крайний срок для этого в минувшую пятницу.
В ночь на понедельник израильские военные в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан арестовали 19 палестинцев. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, палестинцы разыскивались по подозрению в террористической деятельности и участии в массовом терроре.

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