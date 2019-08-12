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Израиль спровоцирует войну? Иранский адмирал жестко ответил на планы Запада по Персидскому заливу

12 августа 2019, 16:24  •  99 • В мире
Командующий ВМС КСИР адмирал Али-Реза Тангисири в интервью СМИ жестко ответил Западу на разработку планов по Персидскому заливу. Он подчеркнул, что Иран способен в любое время захватить любое судно, даже если его сопровождают корабли ВМФ США и Великобритании. Пи этом адмирал не исключил того, что Израиль может спровоцировать войну в регионе.
"Мы считаем, что международный морской маршрут должен оставаться международным", - так заявил телеканалу Аl-Mayadeen командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али-Реза Тангисири, комментируя сложившуюся ситуацию в Персидском заливе.
Адмирал отметил, что Тегеран "десятилетиями обеспечивает безопасность Ормузского пролива".
Он также добавил, что сейчас США и Великобритания моделируют несколько сценариев, чтобы узаконить свое присутствие в Персидском заливе. Кроме того, как цитирует адмирала СМИ, Вашингтон и Лондон планируют разграбить страны региона и эксплуатировать страны Европы и Западной Азии, которые нуждаются в иранской нефти.
При этом Али-Реза Тангисири не исключил военного сценария развития конфликта, предположив, что дело может кончиться и спровоцированной войной.
"Любое незаконное присутствие Израиля в водах Персидского залива может спровоцировать войну, - цитирует СМИ адмирала. - И они должны взять на себя ответственность за это".
Командующий еще раз предупредил о пресечении со стороны Ирана любого незаконного присутствия в водах Персидского залива и Ормузского пролива. При этом он жестко предупредил Запад о том, что Иран способен в любое время захватить любое судно, даже если его сопровождают корабли ВМФ США и Великобритании.

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