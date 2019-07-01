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Израиль совершил воздушную атаку на окрестности Дамаска, есть жертвы – СМИ

01 июля 2019, 07:09  •  86 • В мире
На окрестности столицы Сирии Дамаска, а также город Хомс в ночь на понедельник, 1 июля, была совершена воздушная атака, которую смогли отразить сирийские ПВО. По имеющимся данным, ракеты были запущены самолетами ВВС Израиля.
Об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и Хомс сообщило государственное телевидение Сирии, по данным которого над сирийской столицей было сбито три ракеты. Атака произошла в 0:30 по местному времени (совпадает с московским)
"ПВО Сирии отразила атаку ракетами, запущенными израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в направлении наших военных позиций в Хомсе и окрестностях Дамаска", — заявил "РИА Новости" сирийский военный источник.
Сообщается, что жертвами авианалета израильской авиации стали четыре человека, в том числе – один ребенок. Ранения различной тяжести получил 21 человек.
О том, что атака был совершена израильскими самолетами из ливанского воздушного пространства подтвердил и источник в международном аэропорту в Бейруте.
"Согласно нашим наблюдениям, перед нанесением ударов по Сирии в воздушное пространство вторглись десять и более самолетов израильских ВВС", - сказал собеседник агентства.
По данным ливанского телеканалп al-Mayadeen, одновременно с полетами авиации ВВС Израиля ни юге Ливана на границе Сирии и Ливана также были слышны взрывы, пишет "360".

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