Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин оценил вероятность прихода слюнтяя к власти в России
В Совфеде оценили позицию комитета сената США по поддержке ВС Украины
Увидели «дестабилизацию»: как встреча президента Чехии с закарпатскими русинами ...
Минобороны: наши ракеты появятся в Европе после появления там американских
Главная / Политика

Израиль согласился с Россией, что санкции США и Европы против Сирии - контрпродуктивны - Лавров

13 сентября 2019, 02:24  •  53 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил: даже Израиль считает, что санкции США и Европы против Сирии являются контрпродуктивными.
В Израиле считают, что санкции США и Европы в отношении Сирии являются контрпродуктивными. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Сообщается, что переговоры длились порядка трёх часов. Глава России и глава правительства Израиля обсуждали торгово-экономические отношения между двумя странами, ситуацию в Сирии, а также другие вопросы.
"С нашей стороны подчёркнута контрпродуктивность санкций США и Европы против сирийских властей, у израильских коллег мы нашли понимание", - цитирует Лаврова на своем tg-канале телеведущий Владимир Соловьёв.
Напомним, что встреча высокопоставленных лиц проходила в резиденции президента России "Бочаров Ручей". Помимо глав России и Израиля с российской стороны в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные лица.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
13 сентября 2019, 02:24
Британии уготована роль "военного официанта" в войне НАТО против России - Баранец
12 сентября 2019, 03:39
Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье
12 сентября 2019, 23:09
Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать контактную группу
13 сентября 2019, 02:24
Провал "Умного голосования": Политолог прокомментировал фейки о выборах
12 сентября 2019, 16:39
В МИД России не получили ответ на приглашение Трампа в Москву на День Победы
12 сентября 2019, 16:39
"Важно для всей России": Путин оценил масштаб подвига против террористов в Дагестане, совершенного 20 лет назад
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 сентября 2019, 00:39
Минобороны: наши ракеты появятся в Европе после появления там американских
13 сентября 2019, 02:24
«Не может быть какой-то слюнтяй во главе государства»
13 сентября 2019, 02:24
Провал "Умного голосования": Политолог прокомментировал фейки о выборах
13 сентября 2019, 02:09
В США военную помощь Украине назвали национальным интересом
13 сентября 2019, 02:09
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США
08 сентября 2019, 21:39
"От сделки со следствием отказался": Стало известно, почему Нидерланды не получили "ценного свидетеля" по МН17
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых войск России
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
08 сентября 2019, 08:39
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.