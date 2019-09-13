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Израиль согласился с Россией, что санкции США и Европы против Сирии - контрпродуктивны - Лавров
13 сентября 2019, 02:24 • 53 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил: даже Израиль считает, что санкции США и Европы против Сирии являются контрпродуктивными.
В Израиле считают, что санкции США и Европы в отношении Сирии являются контрпродуктивными. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Сообщается, что переговоры длились порядка трёх часов. Глава России и глава правительства Израиля обсуждали торгово-экономические отношения между двумя странами, ситуацию в Сирии, а также другие вопросы.
Напомним, что встреча высокопоставленных лиц проходила в резиденции президента России "Бочаров Ручей". Помимо глав России и Израиля с российской стороны в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные лица.
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