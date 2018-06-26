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Израиль снова бомбит Сирию, целясь по российским позициям

26 июня 2018, 22:09  •  211 • Война
Ситуация в Сирии снова обостряется. Две израильские ракеты упали в районе международного аэропорта Дамаска сегодня ночью. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA, накануне также были атаки на позиции Сирии.
Если не счтать последних событий, то операция Сирийской арабской армии и ее союзников из России развивается так, как надо Башару Асаду. Местные оппозиционеры пока не проявляют тех чудес стойкости, что демонстрировали боевики в Восточной Гуте и в других пригородах Дамаска. Здесь их силы быстро были расколоты, а владения расчленены.
Восточный карман, включающий в себя юго-восток Даръа и небольшой участок провинции Сувайда, уже практически полностью зачищен. И это при том, что реальные боевые действия начались всего лишь около недели назад. По всей видимости, у боевиков нет ни ресурсов, ни желания воевать, оттого-то они либо бегут под видом беженцев, либо сдаются, а погибают лишь немногие. В общем, этот участок вряд ли на самом деле создаст большие проблемы для правительственной армии и ее сторонников.
А вот со второй частью владений местной оппозиции, вероятно, придется повозиться. Этот участок примыкает к спорным Голанским высотам и располагается как на западе Даръа, так и в свободной от израильского присутствия части провинции Кунейтра.
Важно отметить, что помимо так называемой оппозиции здесь с давних пор располагается небольшой анклав Исламского государства*. Разумеется, сама по себе оппозиция не представляет никакой реальной преграды для российско-сирийских союзников. Нет никаких сомнений, что она может быть легко разбита, как и враждующие с ней последователи Абу Бакра Багдади (лидер Исламского государства — авт.). Да, проблема не в них, а в соседнем государстве — в Израиле. Дело в том, что Тель-Авив еще до начала этой операции выдвигал многочисленные условия. Все разумно — он искал безопасности, и гарантии со стороны Путина и Асада были просто необходимы. А опасаться Израилю есть чего — помимо националистически настроенных командиров сирийских вооруженных формирований, за Асада воюют иранские стражи Исламской революции.
Официально и те, и другие желают полного уничтожения еврейского государства. В реальной политике все, конечно, не так страшно, но на бумаге детали прописаны именно так. В общем, Нетаньяху хочет максимально обезопасить границы своего государства, ну и конечно, попиариться на этом.
Вроде бы гарантии Тель-Авив получил, но, видимо, что-то пошло не так. Вот почему дело дошло до ракетного обстрела Дамаска и его пригородов. С чем он конкретно связан, в Израиле не сообщают, да и вообще никак не комментируют происшествие. Однако в Сирии назвали этот обстрел «поддержкой террористов». Что ж, надавили на больное — чуть ли не с самого начала Гражданской войны в Сирии многие обвиняли Израиль в поддержке повстанцев, контролирующих Даръа и участки в других мухафазах.
Турецкий эксперт Керам Йылдырым считает, что, скорее всего, этот удар был проверкой почвы, и в будущем ситуация может значительно усложниться.
— Пока Израиль не знает, как ему вести себя, когда у его границ находятся российские военные и российская техника. Он растерян, потому что не может позволить себя делать то, что он всегда делал, когда его что-то не устраивало. ЦАХАЛ резко сократил количество боевых вылетов, но вот беспилотные и прочие разведывательные аппараты стали намного чаще появляться в сирийском небе. Нет сомнений, что Израиль обладает полной информацией о ходе операции сил режима в Даръа и Кунейтре. Численность сил, их состав, наличие той или иной техники, продвижение и успехи. Это все нужно для планирования ответных действий.
Обаяние евразийской идеи
«СП»: — Израиль планирует какие-то действия против сирийской армии?
— Разве это не очевидно? Этот удар не был первым, ему предшествовали десятки, если не сотни подобных атак. Израиль всегда атаковал, и дипломатия его мало волновала. Он просто делал это, при этом никогда никакой критики в его адрес не поступает. Это не значит, что у Израиля нет причин атаковать режим, но зафиксированы случаи гибели мирных жителей, и за это надо отвечать. Но сейчас не об этом. Эта атака является продолжением агрессивной политики Тель-Авива, и после того, как станет известно, готова ли Россия реагировать, ЦАХАЛ выработает новый план действий. Можно сказать, что эта атака была направлена не столько против Асада, сколько против России.
«СП»: — Действительно ли Израиль может поддерживать оппозицию в Даръа?
— Это очень сложная тема. Было много информации о сотрудничестве не только с оппозицией, но и с Исламским государством. Потому что Израиль практически никогда не трогал эти территории, хотя они находятся у Голанских высот. Это очень странно, странно и то, откуда все эти люди получают провизию, боеприпасы и так далее. Тут два варианта — либо это Израиль, либо Иордания. Но не имея реальных фактов, лучше не спешить с обвинениями.
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*"Исламское государство" (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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