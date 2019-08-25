Израиль сдержал угрозу: Сирию бомбят, прикрываясь Ираном

В небе над Дамаском прогремело несколько мощных взрывов. Как сообщает корреспондент РИА Новости, атаку над столицей отражают сирийские ПВО. В первые минуты никакой информации о происшествии не было, помимо самого факта атаки. Однако теперь появились сведения об авторах бомбежки.

Журналисты сообщают, что ответственность за атаку взяли на себя израильские военные. В заявлении говорится, что по Сирии били, чтобы "сорвать атаку иранских ударных беспилотников". Мол, якобы беспилотники наносили удары по Израилю.

Иран пока никак не прокомментировал провокационные заявления Израиля.

Угрозы Нетаньяху

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные должны делать все возможное для противодействия "иранской угрозе". По словам премьера, соответствующий приказ он уже отдал.

"Я нигде не предоставляю Ирану иммунитет, Иран - это государство, которое поклялось уничтожить Израиль".

В изложении Нетаньяху Иран окружает Израиль базами - среди точек окружения он назвал Ливан, Сирию, Ирак, Йемен и, собственно, сам Иран. Резкие заявления премьер-министр сделал в эфире Девятого канала израильского телевидения. Ведущий задал Нетаньяху прямой вопрос: Израиль действует против Ирана в Ираке? На что премьер ответил уклончиво. Он сказал, что Израиль "действует на многих театрах". Впрочем, для Нетаньяху не составило проблем найти причину для разворачивания военной кампании против Ирана. Премьер заявил, что готовится "сорвать заговор со стороны Тегерана".

Тут стоит добавить, что в вопросе политики против Ирана Израиль действует подобно США. Что логично, ведь президент США Дональд Трамп неоднократно показывал свою лояльность Израилю. И в обратном направлении происходило то же самое.

Не первый удар

Это далеко не первый удар Израиля по Сирии. И всегда преступные атаки оправдывают в полной мере - и сам Израиль, и его так называемые партнеры. Так, в июле израильские военные ударили с земли и с воздуха по сирийской пусковой установке, которая накануне выпустила две ракеты, случайно перелетевшие через границу с Израилем. Информацию об атаке подтвердили в пресс-службе армии Израиля.

"В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск", - гласило сообщение пресс-службы.

Уточнялось, что после этого окрестности вокруг установки были обстреляны артиллерией.

Накануне две ракеты, действительно, случайно перелетели через границу Израиля и упали в озеро Кинерет. Военные признали, что обстрел не был преднамеренным и произошел в результате боев между правительственными силами и отрядами оппозиции. Тем не менее Израиль решил не разбираться, а просто уничтожить установку.

Мнение. Израиль ведет себя слишком вызывающе

Военный эксперт Александр Жилин ранее комментировал новость о том, что израильская армия сбила сирийский самолет "Су", якобы залетевший на два километра в воздушное пространство еврейского государства. В Сирии, напротив, отмечали, что самолет наносил удары по позициям группировки ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и не заходил в воздушное пространство Израиля. Однако Израиль тем не менее ударил по самолету двумя зенитными ракетами из комплекса ПВО Patriot.

Как заявил Царьграду военный эксперт Александр Жилин, поведение Израиля в контексте противостояния с Сирией выглядит вызывающе.

"То, как ведет себя Израиль по отношению к России, - так поступает не союзник и не друг, так поступает потребитель. Когда ему выгодно - он говорит одно, когда ему невыгодно - он делает другое. Дело не столько в самолете, дело в том, что создаются прецеденты", - подчеркивает специалист.

Как сказал Жилин, Израиль неоднократно за последние два года наносил удары по войскам Асада. Получается, что он перманентно выступает на стороне тех, с кем мы воюем в интересах законной власти в Сирии, замечает эксперт.

С одной стороны, Нетаньяху приезжает на 9 мая в Москву, а после Израиль отчитывается о спасении "Белых касок", которые неоднократно наносили удар по репутации России.

"Ясно только одно: это не тот союзник Российской Федерации, на которого можно рассчитывать. Поэтому я считаю, что подобного рода решения должны, безусловно, получать определенную оценку, это первое, со стороны Российской Федерации", - резюмировал Жилин.