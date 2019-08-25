Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврогрузины: Россия насаждает нам атмосферу отчаяния! (Руслан Осташко)
Горящий шар на бескрайних просторах: Минобороны показало пуски "Булавы"...
Владимир Зеленский надеется заменить СМС-переписку с ВСУ на перекличку роддомов
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
Главная / Политика

Израиль сдержал угрозу: Сирию бомбят, прикрываясь Ираном

25 августа 2019, 03:24  •  47 • Политика
Израильские военные взяли ответственность за удар в воздушном пространстве Сирии. В заявлении говорится, что били по иранским беспилотникам, и в данном случае Израиль сдержал свою угрозу.
В небе над Дамаском прогремело несколько мощных взрывов. Как сообщает корреспондент РИА Новости, атаку над столицей отражают сирийские ПВО. В первые минуты никакой информации о происшествии не было, помимо самого факта атаки. Однако теперь появились сведения об авторах бомбежки.
Журналисты сообщают, что ответственность за атаку взяли на себя израильские военные. В заявлении говорится, что по Сирии били, чтобы "сорвать атаку иранских ударных беспилотников". Мол, якобы беспилотники наносили удары по Израилю.
Иран пока никак не прокомментировал провокационные заявления Израиля.

Угрозы Нетаньяху

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные должны делать все возможное для противодействия "иранской угрозе". По словам премьера, соответствующий приказ он уже отдал.
"Я нигде не предоставляю Ирану иммунитет, Иран - это государство, которое поклялось уничтожить Израиль".
В изложении Нетаньяху Иран окружает Израиль базами - среди точек окружения он назвал Ливан, Сирию, Ирак, Йемен и, собственно, сам Иран. Резкие заявления премьер-министр сделал в эфире Девятого канала израильского телевидения. Ведущий задал Нетаньяху прямой вопрос: Израиль действует против Ирана в Ираке? На что премьер ответил уклончиво. Он сказал, что Израиль "действует на многих театрах". Впрочем, для Нетаньяху не составило проблем найти причину для разворачивания военной кампании против Ирана. Премьер заявил, что готовится "сорвать заговор со стороны Тегерана".
Тут стоит добавить, что в вопросе политики против Ирана Израиль действует подобно США. Что логично, ведь президент США Дональд Трамп неоднократно показывал свою лояльность Израилю. И в обратном направлении происходило то же самое.

Не первый удар

Это далеко не первый удар Израиля по Сирии. И всегда преступные атаки оправдывают в полной мере - и сам Израиль, и его так называемые партнеры. Так, в июле израильские военные ударили с земли и с воздуха по сирийской пусковой установке, которая накануне выпустила две ракеты, случайно перелетевшие через границу с Израилем. Информацию об атаке подтвердили в пресс-службе армии Израиля.
"В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск", - гласило сообщение пресс-службы.
Уточнялось, что после этого окрестности вокруг установки были обстреляны артиллерией.
Накануне две ракеты, действительно, случайно перелетели через границу Израиля и упали в озеро Кинерет. Военные признали, что обстрел не был преднамеренным и произошел в результате боев между правительственными силами и отрядами оппозиции. Тем не менее Израиль решил не разбираться, а просто уничтожить установку.

Мнение. Израиль ведет себя слишком вызывающе

Военный эксперт Александр Жилин ранее комментировал новость о том, что израильская армия сбила сирийский самолет "Су", якобы залетевший на два километра в воздушное пространство еврейского государства. В Сирии, напротив, отмечали, что самолет наносил удары по позициям группировки ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и не заходил в воздушное пространство Израиля. Однако Израиль тем не менее ударил по самолету двумя зенитными ракетами из комплекса ПВО Patriot.
Как заявил Царьграду военный эксперт Александр Жилин, поведение Израиля в контексте противостояния с Сирией выглядит вызывающе.
"То, как ведет себя Израиль по отношению к России, - так поступает не союзник и не друг, так поступает потребитель. Когда ему выгодно - он говорит одно, когда ему невыгодно - он делает другое. Дело не столько в самолете, дело в том, что создаются прецеденты", - подчеркивает специалист.
Как сказал Жилин, Израиль неоднократно за последние два года наносил удары по войскам Асада. Получается, что он перманентно выступает на стороне тех, с кем мы воюем в интересах законной власти в Сирии, замечает эксперт.
С одной стороны, Нетаньяху приезжает на 9 мая в Москву, а после Израиль отчитывается о спасении "Белых касок", которые неоднократно наносили удар по репутации России.
"Ясно только одно: это не тот союзник Российской Федерации, на которого можно рассчитывать. Поэтому я считаю, что подобного рода решения должны, безусловно, получать определенную оценку, это первое, со стороны Российской Федерации", - резюмировал Жилин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
25 августа 2019, 03:24
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
24 августа 2019, 15:39
РФ намерена обсудить в ПАСЕ и ПА ОБСЕ разрушение США системы контроля над вооружениями
24 августа 2019, 20:54
Туск предложил Украине побыть гостем G7, но даже с таким форматом никто не согласился
25 августа 2019, 00:09
Горящий шар на бескрайних просторах: Минобороны показало пуски "Булавы" и "Синевы" на видео
24 августа 2019, 18:54
Российский посол Яковенко завершил свою миссию в Лондоне
25 августа 2019, 00:09
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2019, 01:24
Россия взята в "томагавские ножницы", что делать? Баранец об ответе Путина
22 августа 2019, 00:39
Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию
18 августа 2019, 12:09
В Раде заявили об "убийстве" главного военно-промышленного предприятия Украины
18 августа 2019, 21:54
Прощай, Россия! Порошенко вынес ей приговор
20 августа 2019, 06:24
Израиль официально унизил Украину в прямом эфире (Telegram. обзор)
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"
18 августа 2019, 15:24
"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.