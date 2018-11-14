Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы

Оборонные ведомства Израиля и сектора Газа договорились о прекращении огня. Перемирие не решит коренной проблемы для каждой из сторон — Израиля и ХАМАС, — но в данных обстоятельствах более выгодно, чем полномасштабная война

Автор:

Гасанов Камран

Органы безопасности Израиля и Газы договорились остановить кровопролитие, которое угрожало перерасти в полномасштабную войну по аналогии с 2014 годом. Об этом со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera сообщает израильская газета Haaretz.

За последние три дня, начиная с 11 ноября, палестинцы и израильтяне обменялись серией ракетных ударов. В приграничных с Газой израильских городах постоянно раздавались сирены, а ХАМАС объявила всеобщую мобилизацию.

По разным данным, к сегодняшнему утру в сторону Израиля полетели порядка 400 снарядов из сектора Газа, 100 из которых были перехвачены ПВО «Железный купол». Ответные удары ВВС Израиля оказались не менее масштабными и поразили больше ста целей, включая три правительственных здания и штаб телеканала движения ХАМАС «Аль-Акса».