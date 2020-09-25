Израиль сбил сирийский истребитель со своей территории

На днях в сети Интернет появились странные кадры — истребитель Су-22, бороздивший просторы сирийского воздушного пространства, оказался вдруг сбит некой ракетой. Действия происходили, судя по всему, близ израильско-сирийской границы, оттого сразу же появились утверждения, что сбит сирийский Су-22 израильской ракетой. Только вот не совсем понятно когда, как и где именно происходят действия. Как позже станет яcно, инициатором публикации кадров в открытом доступе стали представители военных кругов еврейского государства. На фоне усугубляющегося сирийского-израильского кризиса такие новости не проходят незамеченными.

В чем же причина? Дело в том, что кадры эти на самом деле были сняты еще два года назад. Тогда, в 2018 году Сирийская арабская армия вместе с многочисленными союзниками освобождала от террористов, сепаратистов и прочих видов своих врагов юго-запад республики. В целом операция была чрезвычайно успешной — кампания завершилась всего за пару недель, только она все же обернулась немалыми потерями для Дамаска. Помимо того, что террористы отчаянно сопротивлялись, так еще и Израиль не брезговал обстреливать увлеченных делом сирийцев лишь из-за того, что они слишком близко подобрались к Голанским высотам. И однажды это привело к крушению истребителя Су-22, управляемого сирийцами. Оба члена экипажа погибли.

Первоначально версия, объяснявшая события, была таковой — слишком увлеченные делом пилоты сирийских ВВС не заметили, как вошли в воздушное пространство Израиля. Это вызвало немедленную реакцию ЦАХАЛ. Сирийский самолет был сбит. Изначально все говорили об F-16, который выпустил ракету и в итоге разобрался с нарушителем границ. Примечательно, что в Тель-Авиве эту историю никак особо не комментировали. В министерстве обороны Сирии выступили с критикой, но она была не настойчивой. Также там сообщили о смерти пилотов и о том, что никто границу не нарушал. Однако тогда никто не слушал Дамаск, и все склонялись к первой описанной здесь версии.

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Но в связи с публикацией вышеупомянутых кадров интерес к случаю возрос, и появились новые факты. Так, благодаря кадрам удалось установить, что, скорее всего, самолет ВВС Сирии был сбит ракетой класса «земля-воздух», то есть никакого F-16 там не было. Во-вторых, высока вероятность, что действия и в самом деле происходят в воздушном пространстве Сирии, пускай и очень близко к израильской границе. Кстати, это весьма спорно, ибо то, что в Тель-Авиве считают своими восточными территориями, в Сирии и в мире (кроме Трампа и Ко — авт.) считают незаконно оккупированными частями арабской республики (провинция Кунейтра — авт.).

Из всего этого можно извлечь немало интересных выводов. Опубликовали запись израильтяне. Зачем? То ли это демонстрация того пренебрежения, коим преисполнены власти в Тель-Авиве по отношению к сирийским соседям, то ли это предостережение в условиях нарастания конфликта между странами? Мол, израильтяне знают, что в Сирии недовольны частыми визитами ЦАХАЛ, и чтобы вдруг не возникло желание предпринять ответные действия, Асаду и братии надо напомнить о том, как падают их самолеты, стоит только господину Нетаньяху этого захотеть. В любом случае, выглядит это больше как угроза, а не предостережение. По крайней мере, это израильские самолеты вторгаются в Сирию и наносят по ее территории удары, причем делают это с такой частотой, будто Нетаньяху воюет не против Ирана и каких-то там шиитских сил, а против Асада и всех, кто ему верен или как-то с ним связан.

Российский военный эксперт Алексей Леонков связывает активность Израиля с несколькими причинами. Одна из них — поддержка собственного авторитета. На Западе доступность целей стала значительно ниже, оттого израильтяне поселились на американских базах в Ираке и теперь атакуют восток САР. К слову это делает их немного ближе к Ирану, что в глазах персов может показаться серьезной угрозой и, возможно, послужит сдерживающим фактором для Тегерана.

— Идеология, пропаганда — это основные причины для публикации таких материалов. Технически же, хочу отметить, у Израиля было несколько возможностей сбить сирийский самолет. Классическую версию нельзя полностью отметать — ракета могла быть выпущена F-16. Речь идет, скорее всего, о ракете AM-120 AMRAAM. С земли же тоже можно было осуществить атаку. Причем с использованием тех же технологий. Так, распространяется версия, что использовались средства средней дальности. Тут несколько вариантов. Во-первых, все тот же AMRAAM, только его наземная версия — SLAMRAAM. Дальность тут порядка сотни километров. Эту технику американцы представили в 2015 году, точных данных о поставках в Израиль не было. Однако вероятность того, что Вашингтон отправил в Тель-Авив партию, довольно высока. Это высокомобильная система, часто ее устанавливают на Хаммеры. Так что израильтяне могли вместе с РЛС подогнать ее в какой-нибудь приграничный район, разметить, выследить самолет и сбить этот Су-22. Второй вариант подразумевает использование ЗРК Patriot. Они давно есть у Израиля и давно стоят на вооружении. Су-22 — как раз весьма подходящая для него цель.

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«СП»: — Хоть видео и старое, но опубликовано оно только сейчас. У многих и вовсе сложилось впечатление, что это какой-то новый инцидент. На фоне того, как Израиль участил удары по Сирии, не выглядит ли это как угроза? Как вообще Сирии справиться с этой проблемой, ведь длится это уже очень давно?

— Сразу отмету претензии в адрес РФ. Россия находится в Сирии не для того, чтобы воевать с Израилем. Конечно, мы не одобряем это, но действовать как-то агрессивно не можем. Предположим, вдруг какой-то горячий офицер, устав от этого, отдает приказ сбивать израильские самолеты. Мы их сбиваем, возникает шумиха, помимо проблем с Израилем у нас возникают трудности с ООН. А именно на основании резолюции ООН мы и находимся в САР, вернее, находимся мы по причине приглашения легитимных властей, но нарушение резолюции может поставить вопрос о законности нахождения РФ в САР, чем незамедлительно воспользуются Штаты и прочие «партнеры». Это нам ненужно. Но есть такой вариант, при котором мы должны будем защищать Сирию от кого угодно, в том числе и от Израиля. Речь о межгосударственном договоре наподобие, скажем, таких, какие действуют в рамках ОДКБ.

«СП»: — Вы допускаете, что это возможно?

— Да, возможно, но в плане временных рамок ничего сказать сейчас нельзя. Сирии надо восстановиться, тогда уже станет понятнее. В любом случае, господин Асад сделал нам уже большой подарок, дав практически в бессрочное пользование сразу целых две базы. Это в любом случае узаконивает наше присутствие на Ближнем Востоке и делает его прочным.