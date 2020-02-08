Израиль разжигает сирийский конфликт и помогает террористам - Баранец

По мнению военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, то, что произошло сегодня ночью в небе над Сирией, могло на сто процентов повторить ситуацию с гибелью пятнадцати российских офицеров над Средиземным морем.

"И таким же образом могла повториться трагическая ситуация, которая случилась с "Боингом" в небе над Донецком. И здесь, естественно, у меня как у военного человека, как у эксперта, как журналиста возникает сразу несколько вопросов. Первый вопрос обращён, конечно, к властям Сирии. И властям Ирака тоже. И вообще всем ближневосточным странам, которые используют авиационный транспорт. Почему небо Сирии не закрыто? Вы понимаете меня, потому что когда сейчас начинаем разбираться с "Боингом", который погиб на Украине, ведь украинские власти до сих пор не дали ответа на вопрос. Мне кажется, что прежде чем мы с вами будем сейчас разбираться дальше, надо, чтобы сирийские власти дали ответ, и вообще, я бы сказал, там идёт война, небо должно быть закрыто", - возмутился Баранец.

По его словам, он задавал такой вопрос и сирийским генералам, и российским генералам, но они отвечали, что сирийцы как властелины своего неба заявили - у боевиков якобы нет переносных зенитных ракетных комплексов, которые доставали бы самолёты на высоте 10 тысяч километров.

"Ладно, это дело Сирии. Теперь второе, что касается израильтян или евреев. На протяжении уже многих лет израильская авиация ведёт себя как воздушные террористы. Еврейские самолёты, подлетая к воздушному пространству или к воздушным границам Сирии, наносят удары и возвращаются восвояси на свои аэродромы. Это повторялось уже много-много раз. Вот из-за сегодняшней израильской, я бы сказал преступной, даже фашистской, выходки еврейской авиации могли погибнуть почти две сотни людей. Эти люди просто должны молить Бога или Аллаха, что они остались живы. Но это нам всем ещё один урок", - заключил Баранец.