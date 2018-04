Израиль разочарован масштабом и результатами ударов США по Сирии • 184 • Украина Израильско-иранская конфронтация может переместиться на поля боёв сирийской войны Выступая на еженедельной пресс-конференции 16 апреля, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми выразил сожаление в связи с недавним нападением авиации Израиля на сирийскую авиабазу, в результате которого погибли семь иранских военных советников, и предупредил, что «рано или поздно» Израиль будет наказан. Касеми имел в виду нападение на авиабазу «Тияс» (Т-4) в Хомсе, совершённое 8 апреля двумя израильскими самолётами F-15 из ливанского воздушного пространства.



В израильском издании Haaretz, которое со всей серьёзностью восприняло это заявление иранской стороны, утверждается, что в числе погибших при израильском налёте был полковник Мехди Дехкан, который возглавлял подразделение беспилотников, действующее с авиабазы Т-4. Особо подчёркивается, что это был первый успешный удар израильтян непосредственно по иранскому объекту в Сирии, и то, что Россия впервые осудила Тель-Авив.



Так или иначе, Израиль и Иран стали обмениваться ударами напрямую, а не через прокси (уполномоченных). Израильско-иранская конфронтация перемещается на поля боёв сирийской войны. Тегеран на этот раз не стал умалчивать о своих потерях от израильских ударов, сообщил об этом в местных СМИ и пообещал отомстить. Речь идёт о нанесении ответных ударов по израильским целям. В этом случае «тихая» фаза сирийской войны для израильтян закончится. Нанесенный 14 апреля Соединёнными Штатами, а также примкнувшими к ним англичанами и французами массированный ракетный удар по Сирии стратегическую ситуацию Израиля не улучшил. Скорее, наоборот.



В Израиле это признают, ряд политиков там не скрывают разочарования ограниченным характером американской военной акции. Действительно, после американо-британско-французских ударов положение президента Башара Асада слабее не стало. К тому же следование Трампа ложной версии о применении химического оружия в Восточной Гуте и нежелание принять во внимание возражения Москвы по этому поводу только укрепило Россию в стремлении поддерживать сирийское правительство. И если речь пойдёт о переоснащении Сирии современными средствами ПВО российского производства, это значительно сократит потенциальные возможности Израиля в нанесении авиационных и ракетных ударов по Сирии.



В Израиле можно сегодня услышать разочарование тем, что Трамп не захотел изменить ситуацию и нанести невосполнимый ущерб сирийскому режиму, создав условия для вытеснения иранцев из Сирии. Желание, однако, скорее всего, было, да только Соединённым Штатам, привыкшим к подчинению союзников, теперь приходится сталкиваться с их нежеланием (https://www.fondsk.ru/news/2018/04/15/germania-ocenivaet-udar-po-sirii-pravitelstvo-odobrjaet-oppozicia-kritikuet-45949.html) играть на международной арене американскую игру во всём, включая применение военной силы.



Не убеждает и изобретённый американцами предлог с химическим оружием, жертвами применения которого якобы стали 30-40 человек, когда за семь лет войны в Сирии погибли и продолжают гибнуть тысячи людей. После ракетных ударов Трамп, как обычно, написал в Твиттере, что он восхищён, что лучшего результата и быть не могло, что миссия выполнена. Однако многие в Израиле считают, что «миссия» далеко не завершена.



В комментарии The Times of Israel проскальзывает паника: Израиль опасается, что Трамп, переоценивая результаты, достигнутые ракетными ударами, и в целом «работу», проделанную Америкой в Сирии, может оставить Израиль в одиночестве. Лондон и Париж существенной поддержки Израилю не окажут: есть мнение, что участие Великобритании и Франции в ракетной атаке на Сирию было вынужденным: ни Тереза Мэй, ни Эмманюэль Макрон просто не осмелились сказать Дональду Трампу «нет», как сделала это Ангела Меркель.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поддержав ракетный удар США, рассчитывал на другой сценарий дальнейшего развития событий, полагая, что эта операция станет началом совместной американо-израильской борьбы за вытеснение из Сирии России и Ирана. Однако он просчитался.



Трамп вновь вернулся к своему намерению вывести американские войска из Сирии. И в Израиле обеспокоены возможностью того, что если это произойдёт, дальнейшие события в Сирии начнут развиваться на условиях, предлагаемых Россией и Ираном.



Причиной разочарования израильтян ракетной атакой на Сирию является также низкая эффективность применения тройственной коалицией ракетного вооружения. Военные в Израиле задались вопросом, как системы ПВО, изготовленные ещё в Советском Союзе, смогли перехватить более 70% запущенных ракет. Израиль настаивал, что удары по «объектам химического оружия» Сирии при всей их необходимости не решат сирийскую проблему. Предлагавшиеся израильтянами варианты определения целей во многом не были приняты Вашингтоном, и, тем не менее, хотя и без пуска израильских ракет, фактически это была совместная операция Израиля с тройственной коалицией.



Да, с осени 2915 года военно-политическая обстановка в Сирии изменилась очень серьёзно. И в Тель-Авиве задаются вопросом, в какой мере на сирийском театре Америка может быть помощником Израилю. Тем более сегодняшняя Америка, которая загубила сделку 2013 года, заключённую Вашингтоном и Москвой о полной ликвидации оружия массового уничтожения из Сирии, а теперь использующая вымыслы о применении химического оружия правительством Сирии для демонстрации собственной силы. У тогдашнего президента США Барак Обамы хватило решимости публично провести красную линию вооружённого невмешательства в сирийскую войну. У Дональда Трампа, рассуждают в Тель-Авиве, не хватило решимости поддержать репутацию «самого произраильского президента» в истории США. На фоне того, что Белый дом может всё-таки предпочесть полный военный уход из Сирии, прежние претензии израильских евреев Обаме имеют шанс быть переадресованы Трампу.



Что дальше?



Тель-Авив будет продолжать пытаться развести Москву и Дамаск, стремясь к ослаблению законного правительства Сирии, и будет изо всех сил препятствовать утверждению Ирана в роли регионального лидера. Поможет ли Вашингтон Тель-Авиву в реализации этих планов? Открытый вопрос.

Николай БОБКИН
Фонд Стратегической Культуры

