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Израиль разгромил сектор Газа в ответ на удары палестинцев

27 октября 2018, 11:39  •  125 • В мире
Армия Израиля утверждает, что уничтожила на территории сектора пять военных объектов, в том числе два цеха по изготовлению оружия и тренировочную базу боевиков ХАМАС.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по 80 целям, раположенным в секторе Газа, в ночь с пятницы на субботу. Таким стал ответ Израиля на ракетные обстрелы, нанесенные со стороны палестинцев.
Как рассказала пресс-служба Армии обороны Израиля, десятки бомбардировщиков и вертолетов Израиля атаковали объекты «террористической организации ХАМАС», находившиеся в секторе Газа. Сведений о количестве жертв пока нет.
Из представленной пресс-службой информации следует, что в числе уничтоженных целей оказались пять военных объектов боевиков, два цеха по производству оружия и тренировочная база. Также под удары попали "тоннель террористов" и наблюдательный пост.
Как сообщалось перед этим, по территории Израиля со стороны сектора Газа было запущено не менее 30 ракет. В ответ на ракеты Военно-воздушные силы Израиля начали наносить удары по объектам палестинских боевиков в анклаве.

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