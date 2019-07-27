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Израиль расстрелял "Марш возвращения": Пострадало порядка 58 палестинцев, включая женщин и детей - СМИ

27 июля 2019, 00:39  •  76 • Политика
Минимум 58 человек ранены в результате стрельбы израильских военных в Газе. Среди пострадавших - 20 детей и три женщины, сообщают СМИ.
Израильские военные открыли огонь по участникам "Марша возвращения" в секторе Газа. В результате стрельбы минимум 58 палестинцев получили ранения, сообщает информационное агентство Wafa.
Инцидент произошёл в приграничной зоне. Военнослужащие открыли огонь по палестинцам, едва они приблизились к колючей проволоке. Из 58 пострадавших 39 получили пулевые ранения. Среди них 20 детей и три женщины. Остальные пострадали от резиновых пуль, которые также были пущены в ход израильскими военными.
Все пострадавшие доставлены в больницы. Их точное количество ещё устанавливается. Сведений о погибших пока нет.
"Десяткам жителей оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом", - сообщает Wafa.
Напомним, что каждую пятницу палестинцы из сектора Газа проводят на границе с Израилем "Марш возвращения". Данная акция является ответом палестинцев на блокаду со стороны Израиля и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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