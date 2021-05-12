|
Израиль "засёк" русский "Корнет" близ сектора Газа
12 мая 2021, 18:35 • 101 • Политика
Палестинцы якобы использовали у границ сектора Газа русское оружие, сообщают некоторые израильские СМИ. Откуда такая информация, неясно.
В израильские СМИ просочилась информация, что участники движения "ХАМАС" использовали русский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет". Якобы с его участием произошла атака на внедорожник у израильского посёлка Натив а-Асара на границе с сектором Газа.
В результате обстрела погиб один гражданин Израиля, двое тяжело ранены. Пострадавших было сложно эвакуировать, при попытке эвакуации палестинцы открыли огонь из миномётов. Но раненых всё же удалось спустя время доставить в госпиталь.
Откуда у террористов взялось оружие русского производства, никто не сообщает.
Ряд СМИ писали, что ранние модели ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ" поставлялись многим странам Ближневосточного региона - например, Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, Ливии и Турции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2021, 10:50
|
12 мая 2021, 02:05
|
08 мая 2021, 00:55
|
06 мая 2021, 06:40
|
08 мая 2021, 18:20
|
08 мая 2021, 17:25
|
05 мая 2021, 17:50