Израиль "засёк" русский "Корнет" близ сектора Газа

Палестинцы якобы использовали у границ сектора Газа русское оружие, сообщают некоторые израильские СМИ. Откуда такая информация, неясно.

В израильские СМИ просочилась информация, что участники движения "ХАМАС" использовали русский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет". Якобы с его участием произошла атака на внедорожник у израильского посёлка Натив а-Асара на границе с сектором Газа.

В результате обстрела погиб один гражданин Израиля, двое тяжело ранены. Пострадавших было сложно эвакуировать, при попытке эвакуации палестинцы открыли огонь из миномётов. Но раненых всё же удалось спустя время доставить в госпиталь.

Откуда у террористов взялось оружие русского производства, никто не сообщает.

Ряд СМИ писали, что ранние модели ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ" поставлялись многим странам Ближневосточного региона - например, Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, Ливии и Турции.