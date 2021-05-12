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Израиль "засёк" русский "Корнет" близ сектора Газа

12 мая 2021, 18:35  •  101 • Политика
Палестинцы якобы использовали у границ сектора Газа русское оружие, сообщают некоторые израильские СМИ. Откуда такая информация, неясно.
В израильские СМИ просочилась информация, что участники движения "ХАМАС" использовали русский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет". Якобы с его участием произошла атака на внедорожник у израильского посёлка Натив а-Асара на границе с сектором Газа.
В результате обстрела погиб один гражданин Израиля, двое тяжело ранены. Пострадавших было сложно эвакуировать, при попытке эвакуации палестинцы открыли огонь из миномётов. Но раненых всё же удалось спустя время доставить в госпиталь.
Откуда у террористов взялось оружие русского производства, никто не сообщает.
Ряд СМИ писали, что ранние модели ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ" поставлялись многим странам Ближневосточного региона - например, Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, Ливии и Турции.

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