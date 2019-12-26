Израиль, "брысь под лавку… пусть дяди разберутся": Россия подставляет спину "злой болонке" США - Баранец

Израильская проблема мучает Баранца давно, в чём он откровенно и признаётся. И не только в беседе с Царьградом, но и в других своих интервью, а также журналистских текстах и выступлениях на радио.

"На меня даже стали по этому поводу обижаться некоторые еврейские товарищи. Я им просто жёстко и по радио, и в своих публикациях на телевидении говорю, что Израиль зарвался под шумок войны в Сирии. Они совершенно наглым образом совершают авиационные рейды в воздушных пространствах суверенного государства и хитро бьют из-за высот, залетая с чужой территории".

Сегодня у Израиля появился мощный помощник в лице США, продолжает Виктор Баранец.

"Это такой рыжий гувернёр - президент США Дональд Трамп решил им сделать подарок, разрешив признать суверенитет над определённой, на определённой территории. Что касается поведения России в отношениях с Израилем, для меня оно зачастую выглядит чрезвычайно странным. Я уже заметил давно одну тенденцию. Как только Россия пытается завязать какие-то контракты с противниками Израиля, тут же, как чёрт из табакерки, в Москве, в Кремле появляется либо премьер-министр Израиля, либо министр обороны и начинают шептать на ухо Кремлю: не продавайте, допустим, те же С-300. Вы помните, сколько раз это было? Однажды мы дошли до позора, когда мы отказались от контракта с Ираном на поставку С-300. И никто не имел права отказать в этом, потому что это оборонительное оружие. А Израиль смог".

В продолжение Баранец сравнивает Израиль со сказочным героем Киплинга.

"Он всё время пытается рассорить Россию то с Сирией, то с Иорданом. И в общем-то, всё больше Израиль действует такой злой болонкой США на Ближнем Востоке. Мне кажется, что России пора уже давно не ласкаться с ними, не обсыпать Израиль комплиментами, как любимого ученика, а сказать, что в определённых моментах он должен убраться под лавку. Пусть дяди разберутся сначала, не мешайся под ногами".

Виктор Баранец считает, что Россия подставляет спину Израилю. Впрочем, то же самое готовы делать и США.

"В силу своего менталитета, из-за того, что у него очень неприятные соседи, прежде всего Иран, Израиль постоянно пытается спрятаться то за спину США, то за спину России. И зачастую это ему удаётся. Нам нужно в будущем году проводить более чёткую политику в отношениях с Израилем. Потому что он нам зачастую вставляет палки в колёса", - резюмировал эту часть беседы полковник военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.