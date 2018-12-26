В сети появилось видео, как израильские истребители запускают тепловые аэростаты. Это подтверждает факт, что Израиль пытался сбить с цели сирийские ПВО.

Войска ПВО Сирии отразили во вторник атаку нескольких ракет в небе над Дамаском. Об этом сообщил телеканал Ikhbariya во вторник, 25 декабря.



Ливанское же национальное информационное агентство накануне 25 декабря сообщало со ссылкой на представителя своей армии, что израильские истребители проводят разведку над территорией южного Ливана, в районе населённого пункта Тир. Известно, что полеты проходили на предельно низкой высоте. Более того очевидцы засняли запуск военными самолётами Израиля тепловых аэростатов.

اطلاق المقاتلات الإسرائيلية للبالونات الحرارية فوق صيدا مما يؤكد فرضية محاولة الدفاعات الجوية السورية لاستهدافها pic.twitter.com/nmpSWXl9Mk — IntelSky (@Intel_sky) 25 декабря 2018 г.

Понятно, что этот маневр делался для того, чтобы сбить с цели сирийские ПВО. В то время пока бы они настраивали прицел на "воздушные шары", ракеты Израиля смогли бы поразить цели.

Тем не менее, опыт сирийских военных и российские С-300 не подвели оборону Дамаска. Ракеты были сбиты.