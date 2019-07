Израиль пытается "завязать глаза" C-300, Греция - помогает. Средиземноморье превращают в новую Сирию?

Израильская сторона прощупывает систему обороны Ирана на предмет уязвимостей. Об этом говорит активность ВВС Израиля в регионе.

Военный аналитик Арам Шабанян (Regime Change Ghoul) обратил внимание на то, что несколько дней назад израильский самолет совершил ночной тренировочный полет над Средиземным морем. При этом маршрут совпал по протяженности с расстоянием до потенциальных военных целей в Иране. Согласно предварительным расчетам, мишенью вполне может стать завод по производству тяжелой воды в Араке.

last night's IDF training exercise thing was for SOME STRANGE REASON the same length as a flight to loitering positions for targets in iran would be lol pic.twitter.com/GLkXiQvuOW