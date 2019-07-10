Израиль пытается "завязать глаза" C-300, Греция - помогает. Средиземноморье превращают в новую Сирию?

Израильская сторона прощупывает систему обороны Ирана на предмет уязвимостей. Об этом говорит активность ВВС Израиля в регионе.

Подозрительные полеты

Военный аналитик Арам Шабанян (Regime Change Ghoul) обратил внимание на то, что несколько дней назад израильский самолет совершил ночной тренировочный полет над Средиземным морем. При этом маршрут совпал по протяженности с расстоянием до потенциальных военных целей в Иране. Согласно предварительным расчетам, мишенью вполне может стать завод по производству тяжелой воды в Араке.

last night's IDF training exercise thing was for SOME STRANGE REASON the same length as a flight to loitering positions for targets in iran would be lol pic.twitter.com/GLkXiQvuOW — Regime Change Ghoul (@AramShabanian) 8 июля 2019 г.

Как считает сам Шабанян, удар по иранским объектам является комплексной задачей, в которой должно участвовать значительное количество самолетов различных типов. Поэтому тренировочный полет убивает сразу двух зайцев - это отработка полетов на больших расстояниях в режиме радиомолчания и подача сигнала Тегерану.

Тегеран возобновил добычу урана

На прошлой неделе иранская сторона заявила о том, что она начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой. Инспекторы МАГАТЭ уже отчитались о том, что запасы обогащенного урана в Иране превысили оговоренный в соглашениях лимит в 300 кг.

"Мы собираемся перейти порог в 3,67%", - заявили в МИД страны.

Действия Тегерана связаны с саботажем Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года со стороны США, которые в одностороннем порядке вышли из соглашения и ввели санкции против Тегерана. Евросоюз не смог компенсировать потери Ирану, который не видит смысла в сохранении договора на невыгодных условиях.

Израильская же сторона поддерживает жесткую позицию США по Тегерану. Это обусловлено тем, что Израиль и Иран на протяжении многих лет ведут борьбу за доминирование в регионе. Конфликт вышел на новый уровень, когда Тегеран начал оказывать военную поддержку Сирии, которая граничит с Израилем и претендует на Голанские высоты.

Это здорово нервирует Тель-Авив, который боится активности иранских солдат вблизи подконтрольных территорий. В частности, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военную базу Неватим, где базируется эскадрилья новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

"В последнее время Иран угрожает уничтожением Израиля. Хорошо бы помнить, что эти самолеты могут добраться до любой точки Ближнего Востока, включая Иран и Сирию", - заявил Нетаньяху.

Prime Minister and Defense Minister Benjamin Netanyahu visited the F-35 squadron at the Nevatim Air Force base, and held a security discussion with IDF Chief-of-Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi, GOC Air Force Maj.-Gen. Amikam Norkin and the forum of air force commanders. pic.twitter.com/nx2F8tmDtW — PM of Israel (@IsraeliPM) 9 июля 2019 г.

Учитывая это высказывание, очень интересно начинает выглядеть маршрут тренировочного полета.

Поле битвы - Средиземноморье

Нужно обратить внимание на то, что он проходил у побережья Греции. Ранее поступала информация, что Афины предоставили Тель-Авиву возможность тренировать израильских пилотов с использованием имеющихся на вооружении греческой армии российских ЗРК С-300. На последние опирается ПВО Сирии и Ирана.

При этом полеты совершались над островом Крит, который явно являлся конечной точкой недавнего маршрута. Это прекрасно видно на карте, опубликованной Шабаняном.

"Учения, согласно сообщениям, позволили израильским ВВС получить данные о том, как можно "обмануть" или "ослепить" современную зенитную ракетную систему", - заявили в The Jerusalem Post в апреле 2019 года.

Средиземноморский регион вообще все больше начинает напоминать поле для новой войны. Так, в начале июля на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра взорвался неопознанный объект. По предварительным данным, речь идет о ракете российского производства, которая была запущена сирийской системой ПВО.

Инцидент произошел после того, как ВВС Израиля нанесли воздушный авиаудар по провинциям Дамаск и Хомс. Для отражения атаки были задействованы силы сирийской ПВО.

Не злите Эрдогана

Кроме того, американские сенаторы разработали законопроект о пересмотре стратегии Вашингтона в Восточном Средиземноморье. В частности, инициатива отменяет запрет на поставки Республике Кипр оружия.

Вашингтон также призвал всех региональных игроков отказывать в обслуживании российских кораблей. Но министр обороны Кипра Саввас Ангелидис пояснил, что власти страны продолжат предоставлять свои порты и объекты инфраструктуры для кораблей России и других государств.

Происходящее не может не нервировать власти Турции, которые в ближайшее время получат от России первую партию ЗРК С-400. Из-за этого контракта Анкара оказалась под прессингом со стороны Вашингтона, который отказался предоставлять самолеты F-35 турецкой стороне.

Судя по всему, Белый дом пытается создать противовес несговорчивой Турции в регионе, задействовав Грецию и Кипр. Именно поэтому 10 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил послать оппонентам ответный сигнал.

"У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут, - пригрозил он.