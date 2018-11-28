Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Попытка №2: на Украине вводят военное положение. LIVE
Суд в Крыму арестовал командира корабля ВМС Украины «Никополь»
«Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить»
Форт Порошенко: Украина просит у США военную базу
Главная / Политика

Израиль просто затопил бы украинские суда - Кедми о событиях в Керченском проливе

28 ноября 2018, 17:09  •  99 • Политика
В аналогичной ситуации израильские военные повели бы себя намного жестче, открыв огонь по нарушителям, а в случае ответной стрельбы сразу бы затопили их, заявил экс-глава спецслужбы Израиля «Натив» в прямом эфире программы «Вечер» на телеканале «Россия 1».
При этом, как отметил Яков Кедми, израильские военно-морские силы отреагировали бы на подобные действия в закрытой акватории намного раньше, еще при первых провокациях, которые украинские моряки предпринимают в отношении российских судов.
«Действия, которые в последние месяцы предпринимают украинские военные моряки в отношении российских судов, в случае с Израилем закончились бы быстро и плачевно для инициаторов», - заявил эксперт.
В Израиле к подобным действиям давно сложился определенный подход. Если существует опасность для государства и его граждан, силовые структуры предпринимают решительные и молниеносные действия. И инцидент, подобный керченскому, не стал бы исключением.
Стоит только какому-нибудь судну иного государства нарушить режим нахождения в израильских водах, то оно сразу задерживается, а судьбу экипажа в этом случае решает суд.
Что же касается задержанного корабля, то владелец его больше не увидит: судно конфискуется и им уже будут распоряжаться израильские власти, отметил Кедми.
Напомним, 25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» грубо нарушили российскую границу.
Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.
Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ «скрытно пройти через Керченский пролив». Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

99
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 10:39
Почему санкции США против Ирана во всем помогут России
28 ноября 2018, 17:09
Израиль просто затопил бы украинские суда - Кедми о событиях в Керченском проливе
28 ноября 2018, 07:24
«Лимит Манделы на изоляцию превышен»: Посольство РФ в США опротестовало перевод Бутиной в «одиночку»

28 ноября 2018, 13:54
«США нашли формальный повод»: Совфед — о возможной отмене встречи Трампа и Путина
28 ноября 2018, 04:09
Трамп допустил отмену встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе
28 ноября 2018, 00:54
«Это не забавы или игрушки»: Порошенко предупредил украинцев об угрозе полномасштабной войны с Россией
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 ноября 2018, 07:24
Украина готовится к созданию военной базы США у границ с Россией
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в...
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керчен...
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не ...
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят прав...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
27 ноября 2018, 13:24
Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
26 ноября 2018, 16:24
Бросивший Крым «украинский патриот» первым сдался русским в Керченском проливе во время вчерашней провокации
23 ноября 2018, 07:09
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Осташко)
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.