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Израиль просто затопил бы украинские суда - Кедми о событиях в Керченском проливе
28 ноября 2018, 17:09 • 99 • Политика
В аналогичной ситуации израильские военные повели бы себя намного жестче, открыв огонь по нарушителям, а в случае ответной стрельбы сразу бы затопили их, заявил экс-глава спецслужбы Израиля «Натив» в прямом эфире программы «Вечер» на телеканале «Россия 1».
При этом, как отметил Яков Кедми, израильские военно-морские силы отреагировали бы на подобные действия в закрытой акватории намного раньше, еще при первых провокациях, которые украинские моряки предпринимают в отношении российских судов.
«Действия, которые в последние месяцы предпринимают украинские военные моряки в отношении российских судов, в случае с Израилем закончились бы быстро и плачевно для инициаторов», - заявил эксперт.
В Израиле к подобным действиям давно сложился определенный подход. Если существует опасность для государства и его граждан, силовые структуры предпринимают решительные и молниеносные действия. И инцидент, подобный керченскому, не стал бы исключением.
Стоит только какому-нибудь судну иного государства нарушить режим нахождения в израильских водах, то оно сразу задерживается, а судьбу экипажа в этом случае решает суд.
Что же касается задержанного корабля, то владелец его больше не увидит: судно конфискуется и им уже будут распоряжаться израильские власти, отметил Кедми.
Напомним, 25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» грубо нарушили российскую границу.
Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.
Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ «скрытно пройти через Керченский пролив». Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.
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