|
Израиль признался в поддержке сирийских террористов
01 февраля 2019, 18:09 • 99 • Война
Израиль вступил в сирийский гражданский конфликт практически в самом начале кровопролития. Первое время израильские самолеты бомбили всех, кто проявлял активность недалеко от Голанских высот. Никаких предпочтений не было — под каток могли попасть что террористы, что оппозиция, что правительственные войска.
Забавно, что часто свои атаки ЦАХАЛ объяснял необходимостью защиты друзского населения, которое живет в Кунейтре (в том числе в оккупированной Израилем части этой мухафазы — авт.), Даръа и на близлежащих территориях. Потом начал набирать обороты Иран. Он тоже, как и Израиль, был в САР с самого начала, правда на первых порах действовал более или менее осторожно, предпочитая реализовывать большинство своих интересов посредством Хезболлы и прочих шиитских формирований.
Но война шла, и Тегеран втягивался в нее все сильнее. В Тель-Авиве увидели в этом большую угрозу. Боевые вылеты израильских ВВС значительно участились и теперь от них больше всего начали страдать персы и воюющие за Асада внутрисирийские силы.
Читайте такжеАмериканцы захватили главаря ИГИЛ*, обойдя Россию США удалось сделать в Сирии то, чего так и не добились наши военные
Раньше Асад, в принципе, воспринимался лидерами еврейского государства как вполне себе удобный президент соседней страны. Он, конечно, иногда критиковал Тель-Авив и периодически обещал вернуть западную Кунейтру, однако реальных проблем никогда не создавал. Но тут он дал иранцам добро на строительство баз, размещение ракет, и это сделало его реальным врагом Израиля.
Это побудило Нетаньяху вместе с его командой прибегнуть к решительным действиям. Помимо авиаударов было решено все чаще обращать внимание на происходящее на земле. Нет, никто, конечно, не отправил сухопутный контингент для борьбы с асадовцами, однако прямое или косвенное вмешательство в приграничные дела становилось с каждым днем все более очевидным. Быстро разнеслись слухи, что Тель-Авив активно поддерживает оппозиционные группировки Сирии с целью создания чего-то наподобие буферной зоны между основной территорией САР и Голанами.
Дальше слухи становились еще более дикими — отдельные источники распространяли информацию о возможном союзе между ИГ* и Израилем. Это походило на домыслы и фейки, однако у самых границ Израиля несколько лет существовал анклав Исламского государства. Причем он практически никогда не подвергался атакам со стороны ЦАХАЛ. Возможно, террористы и дальше чувствовали бы себя спокойно в этой части арабской республики, если бы в прошлом году сюда не нагрянули российско-сирийские войска.
После освобождения Даръа и Кунейтры от повстанцев и террористов всплыли реальные доказательства контактов Израиля с группировками, удерживавшими юго-западную Сирию до прихода Сирийской арабской армии. Так, было обнаружено немало складов сепаратистов, где хранилось израильское оружие. Тель-Авив никак это не комментировал, а отдельные лица продолжали отрицать связи с внутрисирийскими врагами Асада — мало ли, может, все это контрабанда.
Но вот, наконец, настал тот день, когда все прояснилось. Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Гади Айзенкот дал миру знать, что с противниками Асада Израиль все же союзничал и поддерживал их различными способами. В этом он признался официально.
Российский востоковед и политолог Олег Гущин полагает, что ничего удивительного в этом нет, однако серьезных осложнений в российско-израильских отношениях из-за этого не будет.
— Как это происходило? Ну, была какая-то группа вооруженных людей. Необязательно это ИГИЛ, просто у нас принято все группировки записывать в ИГ. Там вполне могли быть другие. Израиль, конечно, мог их всех разбомбить, но в сирийских условиях это грозило бы тяжелыми последствиями. Так что проще было договориться.
«СП»: — Договариваться с террористами?
— Это несложно, причем делалось, это, скорее всего, на уровне майоров, полковников. Больших чинов даже не надо. И вот израильтяне могли сказать: сидите тихо, не высовывайтесь, и никаких проблем не создавайте. Те согласились, но, разумеется, у них тоже были какие-то условия. Например, заболел кто-то или ранило кого-то — что делать? Ну, попросить у израильтян каких-нибудь лекарств. Насчет оружия сложнее, конечно, но тут надо детальнее прояснять. Было и было. Насчет же самого Асада — это всегда был самый удобный вариант для Израиля. В свое время при посредничестве Эрдогана между странами даже велись переговоры для урегулирования некоторых спорных моментов. С ним никогда не было проблем. Так, что в интересах Тель-Авива вернуть ситуацию к тому положению, которое было до гражданской войны, но это невозможно. Война все поменяла. Так что целенаправленно воевать против Асада они бы не стали. Что же до России, то я уверен, что это никак не повлияет на наши взаимоотношения. Правда, совершенно непонятно, зачем тогда Айзенкот заговорил об этом. Ну, может какие-нибудь личные причины. С Россией Израиль сейчас наоборот все выстраивает в позитивном ключе, так что не стоит заострять внимание.
Новости Сирии: Эксперт предположил, какой будет реакция Израиля на угрозы Сирии
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2019, 22:09
|
29 января 2019, 18:39
|
27 января 2019, 12:54
|
28 января 2019, 23:09
|
26 января 2019, 09:24
|
27 января 2019, 01:24
|
29 января 2019, 05:39