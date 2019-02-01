Израиль признался в поддержке сирийских террористов

Израиль вступил в сирийский гражданский конфликт практически в самом начале кровопролития. Первое время израильские самолеты бомбили всех, кто проявлял активность недалеко от Голанских высот. Никаких предпочтений не было — под каток могли попасть что террористы, что оппозиция, что правительственные войска.

Забавно, что часто свои атаки ЦАХАЛ объяснял необходимостью защиты друзского населения, которое живет в Кунейтре (в том числе в оккупированной Израилем части этой мухафазы — авт.), Даръа и на близлежащих территориях. Потом начал набирать обороты Иран. Он тоже, как и Израиль, был в САР с самого начала, правда на первых порах действовал более или менее осторожно, предпочитая реализовывать большинство своих интересов посредством Хезболлы и прочих шиитских формирований.

Но война шла, и Тегеран втягивался в нее все сильнее. В Тель-Авиве увидели в этом большую угрозу. Боевые вылеты израильских ВВС значительно участились и теперь от них больше всего начали страдать персы и воюющие за Асада внутрисирийские силы.

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Раньше Асад, в принципе, воспринимался лидерами еврейского государства как вполне себе удобный президент соседней страны. Он, конечно, иногда критиковал Тель-Авив и периодически обещал вернуть западную Кунейтру, однако реальных проблем никогда не создавал. Но тут он дал иранцам добро на строительство баз, размещение ракет, и это сделало его реальным врагом Израиля.

Это побудило Нетаньяху вместе с его командой прибегнуть к решительным действиям. Помимо авиаударов было решено все чаще обращать внимание на происходящее на земле. Нет, никто, конечно, не отправил сухопутный контингент для борьбы с асадовцами, однако прямое или косвенное вмешательство в приграничные дела становилось с каждым днем все более очевидным. Быстро разнеслись слухи, что Тель-Авив активно поддерживает оппозиционные группировки Сирии с целью создания чего-то наподобие буферной зоны между основной территорией САР и Голанами.

Дальше слухи становились еще более дикими — отдельные источники распространяли информацию о возможном союзе между ИГ* и Израилем. Это походило на домыслы и фейки, однако у самых границ Израиля несколько лет существовал анклав Исламского государства. Причем он практически никогда не подвергался атакам со стороны ЦАХАЛ. Возможно, террористы и дальше чувствовали бы себя спокойно в этой части арабской республики, если бы в прошлом году сюда не нагрянули российско-сирийские войска.

После освобождения Даръа и Кунейтры от повстанцев и террористов всплыли реальные доказательства контактов Израиля с группировками, удерживавшими юго-западную Сирию до прихода Сирийской арабской армии. Так, было обнаружено немало складов сепаратистов, где хранилось израильское оружие. Тель-Авив никак это не комментировал, а отдельные лица продолжали отрицать связи с внутрисирийскими врагами Асада — мало ли, может, все это контрабанда.

Но вот, наконец, настал тот день, когда все прояснилось. Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Гади Айзенкот дал миру знать, что с противниками Асада Израиль все же союзничал и поддерживал их различными способами. В этом он признался официально.

Российский востоковед и политолог Олег Гущин полагает, что ничего удивительного в этом нет, однако серьезных осложнений в российско-израильских отношениях из-за этого не будет.

— Как это происходило? Ну, была какая-то группа вооруженных людей. Необязательно это ИГИЛ, просто у нас принято все группировки записывать в ИГ. Там вполне могли быть другие. Израиль, конечно, мог их всех разбомбить, но в сирийских условиях это грозило бы тяжелыми последствиями. Так что проще было договориться.

«СП»: — Договариваться с террористами?

— Это несложно, причем делалось, это, скорее всего, на уровне майоров, полковников. Больших чинов даже не надо. И вот израильтяне могли сказать: сидите тихо, не высовывайтесь, и никаких проблем не создавайте. Те согласились, но, разумеется, у них тоже были какие-то условия. Например, заболел кто-то или ранило кого-то — что делать? Ну, попросить у израильтян каких-нибудь лекарств. Насчет оружия сложнее, конечно, но тут надо детальнее прояснять. Было и было. Насчет же самого Асада — это всегда был самый удобный вариант для Израиля. В свое время при посредничестве Эрдогана между странами даже велись переговоры для урегулирования некоторых спорных моментов. С ним никогда не было проблем. Так, что в интересах Тель-Авива вернуть ситуацию к тому положению, которое было до гражданской войны, но это невозможно. Война все поменяла. Так что целенаправленно воевать против Асада они бы не стали. Что же до России, то я уверен, что это никак не повлияет на наши взаимоотношения. Правда, совершенно непонятно, зачем тогда Айзенкот заговорил об этом. Ну, может какие-нибудь личные причины. С Россией Израиль сейчас наоборот все выстраивает в позитивном ключе, так что не стоит заострять внимание.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.