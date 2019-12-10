Израиль пригрозил: Будет ли ракетный удар по непокорному Ирану?

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Гасанов Камран

На Ближнем Востоке снова запахло войной. После непродолжительной паузы с момента атаки на саудовские танкеры и НПЗ тишину нарушили заявления официальных лиц Израиля. В Тель-Авиве крайне недовольны тем, что Тегеран в ответ на ужесточение санкций США начал игнорировать условия ядерной сделки и превысил допустимый МАГАТЭ уровень обогащения урана.

Признаки войны

На днях глава МИД Израиля Исраэль Кац не исключил нанесения бомбовых ударов по Ирану с целью принудить Тегеран к прекращению производства ядерного оружия.

Да, это вариант. Мы не позволим Ирану производить или иным образом получить атомное оружие,

– сказал он, отвечая на вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera.

Дипломат уточнил, что силовой сценарий возможен только в том случае, если не останется иных способов воздействия на Исламскую Республику Иран (ИРИ).

«Санкции США против иранской экономики – действенное средство давления, но их недостаточно. Европейским странам следует ужесточить политический курс в отношении Ирана», – добавил Кац.

Исраэль Кац. Фото: Li Muzi / Globallookpress

Пока что Евросоюз привержен Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Хотя в Париже недавно допустили, что, если Иран продолжит его нарушать, возможны санкции.

Разногласия в Сирии и возвращение авианосца США в Персидский залив

Масла в огонь подливают трения в Сирии, где израильские ВВС периодически наносят удары по проиранским формированиям. Недавно для их защиты Тегеран развернул в Сирии комплексы ПВО. Последние дислоцируются на базе Т4 в провинции Хомс. Иранское командование пообещало сбивать израильские самолеты при малейшей угрозе.

Вопрос военного удара обсуждается давно. И не только в Израиле, но и США. Очевидно, что при нападении Тель-Авив не будет действовать в одиночку, а скоординируется со своим главным союзником – Вашингтоном. К слову, в Персидский залив вновь вернулся авианосец «Авраам Линкольн».

Авианосец «Авраам Линкольн». Фото: US Navy / Globallookpress

Некоторые источники сообщают, что во время последних телефонных переговоров Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом военный сценарий.

Триггером ракетного удара может стать не только поведение Ирана, но и возможное ослабление его влияния. Санкции подтачивают финансовые ресурсы ИРИ, провоцируют в ней беспорядки и нестабильность. В Ираке и Ливане, которые считаются регионом влияния Тегерана, идут антиправительственные митинги. Используют ли «уникальную» возможность противники режима аятолл?

Эксперт «Валдая»: Военного сценария исключать нельзя

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и руководитель Центра изучения Ирана при Российской ближневосточной ассоциации Фархад Ибрагимов не исключает военного сценария.

«Исключить военный сценарий со стороны американцев в адрес Ирана нельзя. Но с большой долей вероятности удара всё же не будет, поскольку Вашингтон намерен и дальше запугивать Иран, используя всевозможные рычаги невоенного давления. По их логике, они могут заставить Тегеран сесть за стол переговоров, тем более что недавно сам президент Рухани заявил о готовности к контакту с американцами. Но он подчеркнул, что сделает это лишь в случае снятия санкций. Трамп при всём желании этого не сделает по целому ряду причин», – рассказал Ибрагимов в беседе с Царьградом.

Что же касается заявления главы МИД Израиля Каца, то подобная «агрессивная риторика» не вызывает удивления, сказал эксперт.

Х. Рухани. Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

«В Израиле не раз открыто говорили о необходимости бомбардировки Исламской республики. Однако нужно понимать, что дальше слов ситуация не продвинется в этом направлении. Сам Кац, да и премьер Нетаньяху отдают себе отчет, что ответ иранцев будет незамедлительным и нанесёт такой ущерб, от которого пострадает не только Израиль, но и весь Ближний Восток. Поэтому опасаться, на мой взгляд, нечего», – сказал эксперт.

Вхождение авианосца ВМС США в Залив – «фактор морального устрашения», желание показать Тегерану, что американцы готовы применить силу и не будут отступать, если иранцы и дальше будут вести себя «агрессивно», добавил Ибрагимов.

Аргументы против военного удара

Авианосец «Авраам Линкольн». Фото: US Navy / Globallookpress

Авианосец «Авраам Линкольн». Фото: US Navy / Globallookpress

Эксперт РСМД Кирилл Семёнов тоже не видит признаков готовящейся военной акции.

Пока что ничего не говорит о том, что американцы и Израиль планируют удары по Ирану. Авианосцы разворачивались и раньше, а вот от развертывания 12 тысяч американских военнослужащих в КСА Трамп отказался. Пока что нет никаких признаков того, что готовится какая-то операция,

– прокомментировал Семёнов.

Маловероятным удар по Ирану считает и заместитель главного редактора ИА «Реалист» Кирилл Джавлах. Если эскалация будет, то между не Израилем и Ираном, а саудитами и иранцами, уверен он.

«Прямой военный удар по Ирану со стороны Израиля и США маловероятен. Не думаю, что в условиях внутриполитической нестабильности, и в Израиле, и в Соединённых Штатах, лидерам этих государств нужна новая война. Потенциальный новый конфликт в регионе – столкновение между Ираном и Саудовской Аравией. Однако этот сценарий, если он будет реализован, начнётся после формирования правительства в Израиле и победы Трампа на выборах в 2020 году», – отметил Джавлах.

Удастся ли Нетаньяху и Трампу удержаться у власти? Вероятно, от ответа именно на этот вопрос зависит, пускай и гипотетическая, возможность нападения США и Израиля на Иран.