Израиль приготовился уничтожать русские С-300

С-300 уже давно переброшены в Сирию. Эта история долго не заканчивалась. Еще до гражданской войны Дамаск стремился заполучить наши ЗРК, однако разразившийся хаос сорвал планы. Потому уже, после начала российской кампании, об этом проекте снова заговорили. Но особенно горячо протестовал Израиль. В общем, ему-то и удавалось каждый раз снова откладывать реализацию поставок. Это могло продолжаться бесконечно, учитывая, что стоило только Тель-Авиву заговорить об уничтожении С-300, как Москва сразу же шла на попятную. К сожалению, Россия изменила свою линию поведения только после трагедии со сбитым Ил-20. Погибло много наших военных, и одним из виновников трагедии назвали Израиль.

И теперь С-300 в Сирии, но пока их туда переправляли, чего только не наговорили израильские чиновники. Большинство из них, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, призывали своих российских коллег отказаться от этого плана. Когда же неотвратимость размещения этих ЗРК в САР стала очевидной, Нетаньяху и компания заговорили о том, что С-300 на самом-то деле не являются сколько-нибудь серьезной преградой для самолетов ЦАХАЛа. А потом и вовсе начался какой-то сюрреализм — в Израиле возомнили, что могут просто взять и уничтожить российские комплексы. Причем об это говорили сами чиновники, а не какие-нибудь аналитики или эксперты. Последние, к слову, им вторили.

Но вот уже почти два месяца прошло с момента крушения Ил-20, и вроде бы пора уже всем немного успокоиться, а израильтянам — еще и смириться. Но этим и не пахнет. Тель-Авив продолжает гнуть свою линию.

Так, министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеев Элькин снова заявил о готовности его государства уничтожить С-300, но в данном случае были названы определенные условия для такого шага. Элькин допустил, что такое возможно в том случае, если ЗРК собьют какую-нибудь израильскую цель. По его словам, это необязательно будут вторгшиеся в сирийское воздушное пространство истребители ЦАХАЛа, а, например, объекты над самим Израилем, в том числе гражданские самолеты. Он полагает, что сирийцы вполне способны на это, и теперь у них есть С-300, которые покрывают не только Сирию, но и «всю территорию Израиля». В целом же министр считает, что передача С-300 Сирии была большой ошибкой Москвы.

Довольно странный подход. Либо в Тель-Авиве сирийцев и россиян считают очень отчаянными ребятами, раз уж, по их мнению, первые могут решиться на атаку по гражданским самолетам, а вторые могут все это допустить.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что израильский министр нагнетает, говоря про гражданские суда. А вот в случае с военными самолетами и другими объектам, которые могут наносить удары по сирийской территории, ситуация такова, что С-300 просто-напросто должны их атаковать, если они обстреливают сирийскую территорию.

— У Израиля очень своеобразное представление о собственной исключительности. Когда кто-то стреляет по Израилю из-за границы, израильтяне не гнушаются в ответ атаковать тех, кто по ним стреляет. И это — норма. Но когда они атакуют Сирию со своей территории или со стороны Ливана, или вообще со стороны Средиземного моря, то по ним стрелять нельзя. Какие-то двойные стандарты, то есть им можно, а другим нельзя. Они говорят всем: «Воюйте по правилам, а мы — по-своему». Но в войне нет правил. Тут такая ситуация, когда по вам ведут огонь, либо вас убьют, либо вы убьете. Если Израиль и дальше намерен действовать так, осуществлять вылеты и наносить удары по территории Сирии, по территории, подчеркну, суверенного государства, которое имеет право защищаться, то, разумеется, С-300 будут задействованы. Если же сирийцы не будут реагировать, то к военным вообще возникает вопрос, чем они занимаются. Армия в первую очередь предназначена для того, чтобы защищать страну от внешнего врага. По мнению министра Израиля, сирийские военные не должны этого делать? Очень странно.

«СП»: — А что насчет гражданских самолетов?

— Элькин просто передергивает, запугивает население Израиля. Дело в том, что на комплексах С-300, конечно, стоит опознавательная система «свой-чужой», но гражданские суда летают с транспондерами, которые обозначают, что в небе находится гражданский самолет. Диспетчеры, к слову, работают по этим транспондерам. Без транспондера самолет будет неопознанным объектом, что в случае с гражданскими самолетами возможно только при какой-нибудь поломке. Но даже если РЛС фиксируют такой неопознанный самолет, то, как правило, к нему отправляют авиацию, которая должна уточнить, что это за объект.

«СП»: — То есть сбить его можно только целенаправленно?

— Да. Кстати, такое бывает. Американцы так когда-то сбили иранский гражданский самолет (речь о катастрофе, произошедшей 3 июля 1988 года, когда погибли 290 человек — авт.). Более того, они даже за это не извинились. На этом самолете транспондер был исправен. Но это отдельные случаи, и в Сирии никто не собирается таким заниматься, так что когда министр говорит про гражданские суда, это он передергивает. Это он так население старается запугать. Ну и что, теперь все морем будут перемещаться? Какой-то очень дешевый сценарий и дешевый приемчик в отношении сирийских ПВО.

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