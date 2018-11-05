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Израиль предложил Иордании обсудить мирный договор

05 ноября 2018, 03:39  •  58 • Политика
Израиль предложил Иордании сесть за стол переговоров и обсудить мирный договор.
Израильская сторона заинтересована в пересмотре мирного соглашения с Иорданией. Об этом сообщила пресс-служба председателя правительства королевства Омара Раззаза со ссылкой на официальный запрос Тель-Авива.
Речь идет о продлении срока аренды территорий Гумар и Бакура, который истекает уже в октябре 2019 года. Впрочем, ранее Амман четко дал понять, что не заинтересован в пролонгации договора.
Напомним, в 1994 году Иордания заключила мирный договор с Израилем, став второй по счету арабской страной, которая пошла на данный шаг. Документ позволил уладить многочисленные территориальные споры между государствами.

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