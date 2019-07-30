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Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
30 июля 2019, 00:09 • 21 • Политика
Израиль обманом получил советский МиГ-29, подкупив польского генерала. Тель-Авиву нужен был истребитель, чтобы провести учебный бой с американским F-16.
С 1985 по 1997 год Израиль обманом получил несколько советских истребителей МиГ-29, считавшихся лучшими боевыми самолетами СССР. Подробности манипуляций Тель-Авива рассказал Aviation Geek Club.
Впервые Израилю удалось наложить руки на советский истребитель в конце 1985 года. Благодаря тайной сделке с польским генералом МиГ-29, который готовился к транспортировке из Гданьска в Сирию, отправили на транспортнике в Израиль. Москва немедленно потребовала вернуть военный самолет, и Тель-Авив это сделал, но только в феврале 1986 года, когда истребитель успели подробно изучить израильские и американские специалисты.
Второй случай приводится в книге "Воздушная война на грани: История ВВС Израиля". В ней утверждается, что Тель-Авив одолжил у Германии радар МиГ-29 и другую советскую технику. Однако Израилю очень нужен был самолет целиком, чтобы устроить тренировочный бой между МиГ-29 и F-16. В 1996 или 1997 году Тель-Авиву удалось достичь этой цели - благодаря странам Восточной Европы были получены три МиГ-29.
В апреле 1997 года советские истребители были задействованы в военных учениях Израиля, где им противостояли американские F-16 и F-15. По итогам воздушных сражений израильские пилоты оказались очень впечатлены возможностями МиГ-29 и оценили его выше американских истребителей, пишет "Утро.ру".
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