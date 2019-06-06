Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Представлена полная реконструкция полёта»: МАК подготовил предварительный отчёт...
"Власти Украины "кидали" Россию": Экс-министр напомнил, кто ...
Подход России к ядерным испытаниям. Странные заявления начальника РУМО США
Посредственная гиперзвуковая попытка? Новое оружие американцев показало скорость...
Главная / Политика

Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник

06 июня 2019, 09:09  •  183 • Политика
Последняя израильская атака на сирийской территории могла оказаться большой ошибкой, поскольку дала возможность средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) считать коды "свой-чужой". Источник полагает, что в результате Израиль мог почти лишиться своего "Железного купола".
Источник портала avia.pro полагает, что Израиль совершил большую ошибку, атаковав сирийскую территорию с Голанских высот с помощью аэростатов. Таким образом сирийские (и, предположительно, российские) средства радиоэлектронной борьбы могли получить израильские коды распознавания "свой-чужой".
Напомним, израильские военные упорно пытаются получить данные о расположении сирийских систем ПВО. Однако вместо этого, возможно, почти лишились собственного "Железного купола".
Пока аэростаты-приманки находились в зоне собственных израильских систем ПРО, РЭБ вполне могли собрать данные о работе этих систем и проанализировать коды. Сразу несколько комплексов радиоэлектронной борьбы расположены неподалёку от Дамаска, и их радиуса действия вполне должно было хватить.
Ранее в Сети появлялись карты помех, которые создают для израильских военных сирийские "глушилки". Отметим, ещё осенью 2018 года аналитики отмечали резко снизившуюся эффективность израильского "Железного купола". Тактическая система стала перехватывать заметно меньше ракет — на уровне 30%.
При этом известно, что Минобороны РФ развернуло в Сирии средства радиоэлектронной борьбы в сентябре 2018 года. Предполагается, что на авиабазу Хмеймим были доставлены системы "Красуха-4", "Житель" и "Дивноморье".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
05 июня 2019, 16:54
Путин и Си Цзиньпин неформально пообщаются за ужином
05 июня 2019, 13:39
Помощник Путина иронично ответил на "секретные сведения" Трампа о русских в Венесуэле
05 июня 2019, 20:09
"Российские агенты подарили Трампу глобус". Делягин раскрыл план нового вброса США о влиянии русских
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник
05 июня 2019, 23:24
"Ему стало неприятно": Доктор Смерть по-своему объяснила радость Зеленского, что его семью лечит не она
05 июня 2019, 18:09
Контактная группа договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 июня 2019, 02:24
Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому
06 июня 2019, 05:54
"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за воз...
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возмож...
06 июня 2019, 02:39
"Зеленского не будет, Россия будет": Генерал Решетников о пророчестве прези...
06 июня 2019, 00:39
Первое после смены власти в Киеве заседание контактной группы оказалось продуктивным
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2019, 09:39
Мэр Харькова сделал смелое предложение Киеву о переговорах с Россией: "Мы должны покаяться"
03 июня 2019, 01:40
Румыны аннексируют Украину
04 июня 2019, 05:09
Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос о компенсации ущерба за "грязную нефть"
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
31 мая 2019, 23:09
"Знаю даже, каким веществом взрывали Boeing-777": Эксперт об уникальных вещдоках с места крушения MH17
01 июня 2019, 18:39
У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.