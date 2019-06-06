Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник

Источник портала avia.pro полагает, что Израиль совершил большую ошибку, атаковав сирийскую территорию с Голанских высот с помощью аэростатов. Таким образом сирийские (и, предположительно, российские) средства радиоэлектронной борьбы могли получить израильские коды распознавания "свой-чужой".

Напомним, израильские военные упорно пытаются получить данные о расположении сирийских систем ПВО. Однако вместо этого, возможно, почти лишились собственного "Железного купола".

Пока аэростаты-приманки находились в зоне собственных израильских систем ПРО, РЭБ вполне могли собрать данные о работе этих систем и проанализировать коды. Сразу несколько комплексов радиоэлектронной борьбы расположены неподалёку от Дамаска, и их радиуса действия вполне должно было хватить.

Ранее в Сети появлялись карты помех, которые создают для израильских военных сирийские "глушилки". Отметим, ещё осенью 2018 года аналитики отмечали резко снизившуюся эффективность израильского "Железного купола". Тактическая система стала перехватывать заметно меньше ракет — на уровне 30%.

При этом известно, что Минобороны РФ развернуло в Сирии средства радиоэлектронной борьбы в сентябре 2018 года. Предполагается, что на авиабазу Хмеймим были доставлены системы "Красуха-4", "Житель" и "Дивноморье".